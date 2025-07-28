Προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν: Αν ξεκινήσει εκ νέου το πυρηνικό πρόγραμμα θα το αφανίσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα ότι θα διατάξει νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιχειρήσει να επαναλειτουργήσει εγκαταστάσεις τις οποίες οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ διατύπωσε αυτήν την απειλή, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο θέρετρό του στο Τέρνμπερι, στις δυτικές ακτές της Σκωτίας.

Το Ιράν, το οποίο αρνείται πως επιδιώκει να αναπτύξει ένα πυρηνικό όπλο, επιμένει ότι δεν θα εγκαταλείψει τον εγχώριο εμπλουτισμό ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους πως το Ιράν στέλνει «δυσάρεστα σημάδια» και οποιαδήποτε προσπάθεια να ξεκινήσει εκ νέου το πυρηνικό πρόγραμμά του αμέσως θα κατασταλεί.

«Εξαλείψαμε τις πυρηνικές δυνατότητές τους. Μπορούν να ξεκινήσουν ξανά. Εάν το κάνουν, θα το αφανίσουμε γρηγορότερα, πριν (καν) μπορέσετε να κουνήσετε το δάκτυλό σας», είπε ο Τραμπ.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

