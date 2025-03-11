Συρία: Κινητοποίηση της κυβέρνησης Σάρα μετά την κατακραυγή

Η προσωρινή κυβέρνηση του Αχμέντ αλ Σάρα κινητοποιείται μετά τη διεθνή κατακραυγή για σφαγές από προσκείμενη σε αυτή δυνάμεις και αδυναμία επιβολής της τάξης.

Το κρατικό πρακτορείο SANA ανήρτησε φωτογραφίες με συλλήψεις φερόμενων ως δραστών των αγριοτήτων εις βάρος των αμάχων στις παράκτιες περιοχές της Συρίας, συνοδευόμενες από φωτογραφίες με ανάπτυξη δυνάμεων της στρατιωτικής αστυνομίας στη Λαττάκεια.

Αγριότητες κατά αμάχων στη Συρία κατέγραψε σε έρευνά του το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του.



Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε την προσωρινή κυβέρνηση Σάρα να διασφαλίσει ότι οι έρευνες για τα εγκλήματα θα είναι άμεσες, ενδελεχείς, ανεξάρτητες και αμερόληπτες.



«Κάποιοι από αυτούς που σκοτώθηκαν στη Συρία ήταν ολόκληρες οικογένειες περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών» επισημαίνεται σε σχετική έκθεση. Πολλοί από τους φόνους που τεκμηριώθηκαν ήταν συνοπτικές εκτελέσεις και φαίνεται ότι έγιναν σε σεχταριστική βάση.



Ο ΟΗΕ τεκμηρίωσε τη δολοφονία 111 πολιτών στην παράκτια περιφέρεια της Συρίας, ο πραγματικός απολογισμός των νεκρών αναμένεται να είναι σημαντικός.

Μεταξύ 6 και 7 Μαρτίου, άτομα που φέρεται να συνδέονται με τις δυνάμεις ασφαλείας της πρώην κυβέρνησης έκαναν επίσης επιδρομές σε νοσοκομεία στη Λαττάκεια, στην Ταρτούς και στην Μπανίγιας, συγκρουόμενοι με τις προσκείμενες δυνάμεις στον Σάρα. Η βία είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες αμάχους θύματα, συμπεριλαμβανομένων ασθενών, γιατρών και φοιτητών ιατρικής, καθώς και εκτεταμένες ζημιές σε ιατρικές εγκαταστάσεις.



Εκτός από τις στοχευμένες δολοφονίες, τα Ηνωμένα Έθνη κατέγραψαν εκτεταμένες λεηλασίες κατοικιών και επιχειρήσεων από άγνωστα άτομα. Πολλοί άμαχοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, με κάποιους να αναζητούν καταφύγιο σε αγροτικές περιοχές ή σε αεροπορική βάση που ελέγχεται από τη Ρωσία στην περιοχή. Ενώ οι υπηρεσιακές αρχές κήρυξαν το τέλος των επιχειρήσεων ασφαλείας στις 10 Μαρτίου, οι σποραδικές συγκρούσεις συνεχίζονται.



Ο ΟΗΕ προειδοποίησε επίσης για τον αυξανόμενο αντίκτυπο της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης, τόσο στο Διαδίκτυο όσο και εκτός Διαδικτύου, που έχει πυροδοτήσει περαιτέρω τις σεχταριστικές εντάσεις. «Αυτή η απότομη αύξηση της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης κινδυνεύει να βαθύνει τις διχάσεις και να απειλήσει τον εύθραυστο κοινωνικό ιστό της Συρίας» σημειώνεται.

Φωτογραφίες μετά τις αιματηρές συγκρούσεις ανήρτησε το συριακό πρακτορείο SANA που ελέγχεται από τη νέα κυβέρνηση. «Ένα από τα αποτελέσματα του εγκλήματος που διέπραξαν τα απομεινάρια του πρώην καθεστώτος κατά του Εθνικού Νοσοκομείου Τζαμπλέι, το οποίο δέχτηκε επίθεση και πολιορκήθηκε, με αποτέλεσμα να υποφέρουν σοβαρά οι ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό» τονίζεται.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνέντευξη Τύπου του εκπροσώπου της Ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Έρευνας και Διερεύνησης Γεγονότων για τα επεισόδια στις παράκτιες περιοχές της Συρίας,



Πηγή: skai.gr

