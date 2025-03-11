Η συμφωνία που κλείστηκε ανάμεσα στον σύρο de facto πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), συμμαχία με κυρίαρχη συνιστώσα τους Κούρδους, προσφέρει «αληθινή ευκαιρία για να οικοδομηθεί νέα Συρία», έκρινε χθες ο γενικός διοικητής των ΣΔΔ Μαζλούμ Άμπντι.

«Είμαστε αποφασισμένοι να οικοδομήσουμε καλύτερο μέλλον που θα εγγυάται τα δικαιώματα όλων των Σύρων» και «θεωρούμε αυτή τη συμφωνία αληθινή ευκαιρία να οικοδομηθεί μια νέα Συρία που εναγκαλίζεται όλους όσοι τη συνθέτουν κι εξασφαλίζει καλή γειτονία», ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι στα αραβικά μέσω X, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα συμφωνία για την προσεχή ένταξη στο συριακό κράτος όλων των θεσμών, πολιτικών και στρατιωτικών, των αυτόνομων κουρδικών αρχών.

