Η Ρωσία θέλει να δει μια «ενωμένη και φιλική Συρία», επειδή η αστάθεια θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αναφέρει το Κρεμλίνο.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των υποστηρικτών του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και των νέων ισλαμιστών ηγετών της χώρας έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, κυρίως αμάχους.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η Ρωσία διαθέτει δύο στρατηγικής σημασίας στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, τις οποίες ελπίζει να διατηρήσει μετά την πτώση του Άσαντ.

«Πρόκειται για μια πολύ εκρηκτική περιοχή και, φυσικά... η αποσταθεροποίηση ή η αποσύνθεση σε μια από τις χώρες της περιοχής μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για το σύνολο της περιοχής. Ως εκ τούτου, θέλουμε να δούμε τη Συρία ενωμένη, ευημερούσα, αναπτυσσόμενη, προβλέψιμη και φιλική», ανέφερε σε ενημέρωση δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Συνέχισε λέγοντας πως η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή και με άλλες χώρες για την κατάσταση στη Συρία.

Τη Δευτέρα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βασίλι Νεμπένζια, είπε ότι η Ρωσία συντονίζεται με τις ΗΠΑ για την κλιμάκωση της βίας στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.