Βρετανία: Καμία χώρα δεν μπορεί να «συρθεί» στη συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία

Καμία χώρα δεν μπορεί να «αναγκαστεί» να συμμετάσχει στη συμμαχία των προθύμων που έχει στόχο την προάσπιση μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Διακυβερνητικών Σχέσεων της Βρετανίας, Πατ ΜακΦάντεν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία πρωτοστατούν στην προσπάθεια σύστασης μιας «συμμαχίας των προθύμων» που θα αναλάβει να αποτρέψει τη Ρωσία να προβεί σε νέα εισβολή στην Ουκρανία, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, μάλιστα, Βρετανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περίπου 20 χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν, αν και αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι όλες οι χώρες θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Μιλώντας στην εκπομπή Sunday του BBC και τη δημοσιογράφο Λάουρα Κούνσμπεργκ, ο ΜακΦάντεν δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα ήθελε να ενταχθούν και άλλες χώρες στη «συμμαχία» και ότι γίνονται συνεχείς συζητήσεις, ωστόσο πρόσθεσε ότι «είναι δική τους απόφαση, είναι κυρίαρχες χώρες».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε δήλωσε στην ίδια εκπομπή του BBC ότι η χώρα του «προτίθεται να συνεισφέρει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει»

«Πρέπει να μάθουμε πρώτα τι πρέπει να διασφαλιστεί», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν στρατεύματα της Δύσης στην Ουκρανία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να το επιτρέψει».



