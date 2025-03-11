Επτά μέλη της ιατρικής ομάδας του θρύλου του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα δικάζονται σήμερα, Τρίτη στο Μπουένος Άιρες με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Ο Μαραντόνα πέθανε μετά από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, όπου ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση θρόμβου αίματος στον εγκέφαλό του, τον Νοέμβριο του 2020. Η ιατρική του ομάδα κατηγορείται πως συνέβαλε στο θάνατό του, λόγω αμέλειας.

Ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής πάλευε με την παχυσαρκία, τον αλκοολισμό και τον εθισμό στα ναρκωτικά για δεκαετίες. Όμως οι εισαγγελείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν δεν υπήρχε αμέλεια από τους γιατρούς του, σύμφωνα με το Sky News.

Επτά από τα οκτώ άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση - μεταξύ των οποίων ο χειρουργός εγκεφάλου του Μαραντόνα, ο ψυχίατρος και οι νοσοκόμες - δικάζονται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ένα έγκλημα παρόμοιο με την ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Όλοι αρνούνται το αδίκημα, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών.

Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι

Ο νευρολόγος του Μαραντόνα, Leopoldo Luque, ο οποίος ήταν ο προσωπικός του γιατρός για χρόνια και πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του θρόμβου στον εγκέφαλο, είναι ένα από τα επτά άτομα που δικάζονται, όπως και η ψυχίατρος Agustina Cosachov, η οποία είχε συνταγογραφήσει τα φάρμακα του Ντιεγκίτο.

Οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι είναι: ο ειδικός σε θέματα εξάρτησης Carlos Diaz, ο οποίος είχε επιβλέψει τη θεραπεία του για την εξάρτηση από το αλκοόλ- η Nancy Forlini, γιατρός που βοήθησε στη διαχείριση της κατ' οίκον φροντίδας του- ο συντονιστής νοσηλευτών Mariano Perroni- ο Ricardo Almirón, ακόμη ένας νοσηλευτής που τον φρόντιζε καθώς και ο κλινικός γιατρός Pedro Pablo Di Spagna.

Η τρίτη κατηγορούμενη νοσοκόμα, η Gisela Dahiana Madrid, ζήτησε να δικαστεί χωριστά σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι κατηγορίες στοιχειοθετήθηκαν αφού το γραφείο του εισαγγελέα όρισε μια ιατρική επιτροπή για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι γιατροί του Μαραντόνα διέπραξαν ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2021, το συμβούλιο κατηγόρησε την ομάδα του Μαραντόνα ότι ενήργησε με «ακατάλληλο, ελλιπή και απερίσκεπτο τρόπο».

Οι εμπειρογνώμονες διερωτήθηκαν γιατί ο Μαραντόνα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο τόσο σύντομα μετά την επέμβαση, με την έκθεση να αναφέρει: «Ο κατ' οίκον περιορισμός δεν ήταν σύμφωνος με τους κανόνες και τα πρωτόκολλα».

Η ομάδα απέτυχε να παρακολουθήσει σωστά τον Μαραντόνα και παρέβλεψε σημάδια πιθανής καρδιακής ανεπάρκειας, ανέφερε η επιτροπή.

Ακόμη, η έκθεση διαπίστωσε ότι ο 60χρονος αθλητής δεν είχε υποβληθεί σε καμία καρδιακή ή εργαστηριακή εξέταση τις δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Στη δίκη η εισαγγελία θα παρουσιάσει περισσότερα από 120.000 μηνύματα και ηχογραφήσεις από ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ ατόμων που συμμετείχαν στη φροντίδα του Μαραντόνα.

Η υπεράσπιση έχει αναθέσει τη δική της ιατροδικαστική μελέτη για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της ότι ο θάνατος του Μαραντόνα «ήταν αιφνίδιος και χωρίς αγωνία».

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο, με τουλάχιστον τρεις προγραμματισμένες ακροάσεις κάθε εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

