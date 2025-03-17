Δικαστήριο της Γεωργίας καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση 4,5 ετών τον πρώην πρόεδρο της χώρας Μιχαήλ Σαακασβίλι, ο οποίος είναι φυλακισμένος από το 2021 και την περασμένη εβδομάδα είχε ήδη καταδικασθεί σε κάθειρξη 9 ετών, δήλωσε ο δικηγόρος του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Σαακασβίλι «καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και έξι μηνών επειδή πέρασε παράνομα τα σύνορα της Γεωργίας» κατά την επιστροφή του από την εξορία το 2021, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνήγορός του Ντίτο Σατζαγκλισβίλι.

Με δεδομένες τις προηγούμενες καταδίκες του στη Γεωργία, «ο Μιχαήλ Σαακασβίλι θα πρέπει να εκτίσει συνολικά 12,5 χρόνια στη φυλακή», διευκρίνισε ο δικαστής Μιχαήλ Τζιντζόλια.

Ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας και μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν ως πολιτικά υποκινούμενες όλες τις διώξεις σε βάρος του.

Ο 57χρονος Σαακασβίλι είχε ήδη καταδικασθεί ερήμην το 2018 σε κάθειρξη 6 ετών για κατάχρηση εξουσίας.

Συνελήφθη το 2021 στη Γεωργία, κατά την επιστροφή του από την εξορία, για να εκτίσει αυτή την ποινή. Ο Σαακασβίλι είχε περάσει την εξορία του στην Ουκρανία, της οποίας είχε αποκτήσει την υπηκοότητα και όπου είχε αναλάβει επίσημα καθήκοντα.

Την περασμένη εβδομάδα το δημοτικό δικαστήριο του Τμπιλίσι τον καταδίκασε σε κάθειρξη 9 ετών, προσθέτοντας 3 χρόνια στην αρχική ποινή του.

Φυλακισμένος από το 2021, ο Μιχαήλ Σαακασβίλι νοσηλεύεται από το 2022 στο Τμπιλίσι, αφού έκανε απεργία πείνας για 50 ημέρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την άμεση απελευθέρωσή του ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει ο Μιχαήλ Σαακασβίλι να μεταφερθεί στο Κίεβο.

Ο Μιχαήλ Σαακασβίλι, ο οποίος έχει σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία και μιλάει πέντε γλώσσες, ανήλθε στην εξουσία το 2003 με την Επανάσταση των Ρόδων, η οποία είχε εκδιώξει ειρηνικά τις παλιές ελίτ, που είχαν κληρονομηθεί από τη σοβιετική περίοδο.

Παρά τη φυλάκισή του παραμένει μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης στη σημερινή κυβέρνηση του κόμματος Γεωργιανό Όνειρο, το οποίο κατηγορείται για αυταρχική παρέκκλιση και ότι θέλει να φέρει τη χώρα πιο κοντά στη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

