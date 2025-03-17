Τραμπ: Ανακοίνωσε όλες τις προεδρικές αμνηστίες του «κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν»

Σε μια κίνηση που δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τις προεδρικές χάρες που είχε απονείμει ο Τζο Μπάιντεν πριν από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Η στάση του τέως Αμερικανού προέδρου είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς μεταξύ των αμνηστευθέντων ήταν ο γιος του Χάντερ Μπαιντεν. Επίσης χάρες απονεμήθηκαν στον πρώην επικεφαλής ιατρικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου Άντονι Φάουτσι και τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ.

Σε ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι οι απονομές χάριτος είναι άκυρες, καθώς υπογράφηκαν από Autopen (αυτόματο μηχάνημα υπογραφής), αναφορά που βασίζεται σε αμερικανικά δημοσιεύματα.

Η ανάρτηση του Τραμπ αναλυτικά



«Οι ‘’Χάρες’’ που έδωσε ο Κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν στη Μη επιλεγμένη Επιτροπή Πολιτικών Τραμπούκων (η Επιλεγμένη Επιτροπή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που ερευνούσε την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο), και σε πολλούς άλλους, κηρύσσονται ΑΚΥΡΕΣ, ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Ή ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, λόγω του γεγονότος ότι έγιναν από το Autopen. Με άλλα λόγια, ο Τζο Μπάιντεν δεν τα υπέγραψε αλλά, το σημαντικότερο, δεν ήξερε τίποτα για αυτά! Τα απαραίτητα Έγγραφα Χάρης δεν εξηγήθηκαν στον, ούτε εγκρίθηκαν από τον, Μπάιντεν. Δεν ήξερε τίποτα γι' αυτά, και οι άνθρωποι που το έκαναν μπορεί να διέπραξαν έγκλημα. Επομένως, όσοι ανήκουν στην Επιτροπή Μη επιλεγμένων, που κατέστρεψαν και διέγραψαν ΟΛΑ τα στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του διετούς κυνηγιού μαγισσών εναντίον μου, και πολλοί άλλοι αθώοι άνθρωποι, θα πρέπει να καταλάβουν πλήρως ότι υπόκεινται σε έρευνα στο υψηλότερο επίπεδο. Γεγονός είναι ότι πιθανότατα ήταν υπεύθυνοι για τα Έγγραφα που υπογράφηκαν για λογαριασμό τους χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του Χειρότερου Προέδρου στην Ιστορία της Χώρας μας, του ανέντιμου Τζο Μπάιντεν!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.