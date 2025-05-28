Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε σήμερα τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Συρίας, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει τη μετάβαση και την ανάκαμψη της χώρας μετά την ανατροπή του καθεστώτος του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Έτσι, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε την απόφαση για την άρση των κυρώσεων μετά την πολιτική συμφωνία για το θέμα που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ.

Η ΕΕ θα διατηρήσει τις κυρώσεις που σχετίζονται με την κυβέρνηση Άσαντ και περιορισμούς που βασίζονται σε λόγους ασφαλείας, ενώ παράλληλα θα εισαγάγει νέες κυρώσεις κατά ατόμων και οντοτήτων που συνδέονται με το κύμα βίας του Μαρτίου, ανακοίνωσε το Συμβούλιο.

«Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη χώρα και είναι έτοιμο να εισαγάγει περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά όσων παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και όσων τροφοδοτούν την αστάθεια στη Συρία», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.