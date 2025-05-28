Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έπληξε μια τοποθεσία παραγωγής ρωσικών πυραύλων κρουζ και ένα εργοστάσιο παραγωγής drones στην περιοχή της Μόσχας τη νύχτα, όπως μεταδίδει το Reuters.

In Dubna, near Moscow, Ukrainian drones attacked the Russian "Kronstadt" machine building plant. This was the first factory for the production of drones in Russia & makes "Orion", "Sirius", "Helios" & "Grom" UAVs. Geolocated at 56.75550465154605, 37.12907162002529 pic.twitter.com/FwsVw1vKjT May 28, 2025

Moments ago, Ukrainian attack drones hit a major Russian cruise missile manufacturer north of Moscow, the Dubna Machine-Building Plant.



At least one drone slammed into the complex that produces long-range cruise missiles used to strike Ukraine. pic.twitter.com/V7iHp4N11e — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 28, 2025

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε σχεδόν 300 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς σήμερα Τετάρτη, ενώ πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που δέχεται από τότε που οι δυνάμεις της εισέβαλαν στη γειτονική της Ουκρανία. Αυτή είχε κυρίως στο στόχαστρο τη Μόσχα και διατάραξε τη λειτουργία πολλών αεροδρομίων.

Μετά τους άνευ προηγουμένου ρωσικούς βομβαρδισμούς που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες η Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας "κατέστρεψαν και αναχαίτισαν 296 ουκρανικά drones" μεταξύ 21:00 και 07:00 ώρα Ρωσίας (και ώρα Ελλάδος).

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε σε σειρά αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 39 drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν.

Ο Αντρέι Βορομπιόφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, η οποία περιβάλλει τη ρωσική πρωτεύουσα αλλά δεν την περιλαμβάνει, ανακοίνωσε παράλληλα ότι 42 drones που κατευθύνονταν προς την μητρόπολη καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές στο χωριό Τροϊτσκόγε, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας. "Το σημαντικότερο είναι ότι κανένας δεν τραυματίστηκε", υπογράμμισε ο Βορομπιόφ στο Telegram.

Πρόσφατα εντατικοποιήθηκαν οι ουκρανικές επιθέσεις προς τη Μόσχα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία και η οποία είχε σπανίως τεθεί στο στόχαστρο από τότε που οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στη γειτονική τους χώρα, πριν από πάνω από τρία χρόνια.

Όπως συμβαίνει συχνά τις τελευταίες ημέρες, η λειτουργία τεσσάρων αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας --Σερεμέτιεβο, Βνούκοβο, Ντομοντέντοβο και Τζουκόφσκι-- ανεστάλη για αρκετές ώρες τη νύχτα, ανακοίνωσε η υπηρεσία ρύθμισης εναέριων μεταφορών Rosaviatsia.

Έντεκα τραυματίες στην Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί στο στόχαστρο μαζικών ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων από το Σάββατο, ανακοινώνοντας κυρίως τον θάνατο 13 ανθρώπων την Κυριακή.

Τη νύχτα που πέρασε ο κυβερνήτης της μεθοριακής περιφέρειας του Χαρκόβου Όλεγκ Σινεχούμποφ γνωστοποίησε ότι 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι 4 ετών σε επίθεση ρωσικών drones.

Στην κεντρική Ουκρανία, στην περιφέρεια Κιροβοχράντ, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση της Ρωσίας σε βιομηχανική επιχείρηση στην πόλη Σβιτλοβόντσκ, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης της Αντρίι Ραϊκόβιτς.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση τέθηκε υπό έλεγχο, πρόσθεσε ο Ραϊκόβιτς σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, διευκρινίζοντας ότι 76 ιδιωτικές κατοικίες και μια εννιαώροφη πολυκατοικία υπέστησαν επίσης ζημιές από την επίθεση.

Λόγω της επίθεσης 1.400 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, διευκρίνισε επίσης σε ανάρτηση που έκανε αργότερα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή την είδηση αυτή. Προς το παρόν η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει την πληροφορία αυτή.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τα πλήγματά τους στην Ουκρανία έγιναν "σε απάντηση" σε ουκρανικές επιθέσεις με drones που έχουν προκαλέσει θύματα μεταξύ των Ρώσων αμάχων.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 88 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 5 βαλλιστικούς πυραύλους σε επίθεσή τους στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διευκρίνισαν ότι οι μονάδες τους αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 34 drones, ενώ άλλα 37 χάθηκαν από τα ραντάρ μετά τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου ή ήταν drones προσομοίωσης που δεν έφεραν κεφαλές.

