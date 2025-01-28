Σνομπάρει ο Ρούμπιο τις Βρυξέλλες; - Αγνόησε πρόσκληση της Κάλλας για επικοινωνία

Ανησυχία επικρατεί στις Βρυξέλλες για τη στάση της νέας κυβέρνησης Τραμπ καθώς φοβούνται ότι οι ΗΠΑ επιδεικνύουν περιφρόνηση απέναντι στα κέντρα εξουσίας της ΕΕ και ακολουθούν την τακτική του «διαίρει και βασίλευε» μεταξύ των χωρών μελών.

Αφορμή αποτέλεσε η αποκάλυψη της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ότι οι Βρυξέλλες έστειλαν ανοιχτή πρόσκληση στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να παραστεί σε τακτική συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του μπλοκ για να αποκατασταθεί η νέα διατλαντική σχέση, την οποία ωστόσο αγνόησε.

Η πρόσκλησή του πρέπει να χάθηκε στο ταχυδρομείο, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Politico.

Ειδικότερα, η Κάλλας είπε ότι του ζήτησε να έρθει «για να εξηγήσει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Ρούμπιο δεν εμφανίστηκε στη συνάντηση, ούτε καν μέσω Zoom, χωρίς να δίνει οποιοδήποτε σημάδι. Σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπός του απάντησε σε ένα email: «Δεν έχουμε κανένα ταξίδι να ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή.»

Η απουσία του δεν είναι απαραίτητα μια διπλωματική γκάφα. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ τείνουν να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, κι έτσι ο Ρούμπιο θα μπορούσε να έρθει την επόμενη φορά. Η Κάλλας τόνισε επίσης ότι είναι «πρόθυμη να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον το συντομότερο δυνατό».

Η σιωπή του Ρούμπιο προκαλεί ανησυχία μεταξύ των αξιωματούχων στις Βρυξέλλες που υποψιάζονται ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σκόπιμα παγώνει τις σχέσεις με το κέντρο εξουσίας της ΕΕ, τις Βρυξέλλες, ενώ την ίδια ώρα διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με ξεχωριστές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε μια στρατηγική που εξυπηρετεί το διαίρει και βασίλευε για αποδυνάμωση το μπλοκ.

Η απόσταση από την ΕΕ θα σήμαινε μια απότομη απομάκρυνση από τις φιλικές σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον υπό τον Τζο Μπάιντεν, η διοίκηση του οποίου συνεργαζόταν στενά με το γραφείο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα πάντα, από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας μέχρι την προμήθεια των εμβολίων.

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει για την Ευρώπη είναι ότι ο Τραμπ ενδεχομένως να καταφέρει να αποδυναμώσει την ενότητα του μπλοκ, καθιστώντας τις Βρυξέλλες πιο ευάλωτες στις πιέσεις της

Ουάσιγκτον σε θέματα όπως το εμπόριο. Ενώ οι Βρυξέλλες είναι υπεύθυνες για τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών εκ μέρους όλων των χωρών της ΕΕ, η επιλεκτική πίεση σε συγκεκριμένες χώρες θα μπορούσε να υπονομεύσει τη συλλογική αποφασιστικότητα του μπλοκ.

Διαίρει και βασίλευε

Κατά κάποιο τρόπο, η προσέγγιση διαίρει και βασίλευε φαίνεται να λειτουργεί ήδη.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει τη σύμμαχο του στο ΝΑΤΟ, τη Δανία, με κυρώσεις, εκτός εάν η Κοπεγχάγη υποχωρήσει στις απαιτήσεις του για τη Γροιλανδία, οι οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί με ακρίβεια.

Αντί να επιδιώξει μια ισχυρή, συντονισμένη απάντηση από τους ηγέτες μέσω της ΕΕ, η Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν ζήτησε από τους ομολόγους της να ρίξουν τους τόνους καθώς ανησυχεί ότι τα σχόλιά τους θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν περαιτέρω την κατάσταση, δήλωσαν δύο διπλωμάτες της ΕΕ.

Η ομάδα του Τραμπ δεν έχει πει ποια θα είναι η προσέγγιση με την ΕΕ, αλλά οι ενέργειές της είναι ενδεικτικές.

Ο πρόεδρος δεν κάλεσε κανέναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους του μπλοκ, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν, την κορυφαία διπλωμάτη Κάλλας ή τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στην ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, αντ' αυτού επέλεξε να προσκαλέσει την ακροδεξιά πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Η επικοινωνία του με την πρωθυπουργό της Δανίας Φρέντερικσεν, φέρεται να ήταν «πολύ κακή», με τον Τραμπ να απειλεί με κυρώσεις, εκτός εάν η Κοπεγχάγη υποχωρήσει στις απαιτήσεις του για τη Γροιλανδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, για τις Βρυξέλλες το γεγονός ότι η ΕΕ δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα για τον Ρούμπιο, είναι ανησυχητικό.

Εκτός από τις τηλεφωνικές συνομιλίες με τους υπουργούς Εξωτερικών δώδεκα χωρών εκτός ΕΕ, έχει μιλήσει με πέντε υπουργούς Εξωτερικών από το μπλοκ από τότε που επιβεβαιώθηκε στη θέση του.

Συνεπώς στελέχη της Ε.Ε απουσιάζουν από τον κατάλογο των πολιτικών του. Το γεγονός έχει ήδη δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ των πρωτευουσών της ΕΕ και των Βρυξελλών.

Μεταξύ εκείνων που ήταν αρκετά τυχεροί για να «κλέψουν» λίγο από τον χρόνο του Ρούμπιο, υπάρχει αρκετή αισιοδοξία για την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων υπό τον Τραμπ.

«Δεν υπήρξε κανένα αρνητικό μήνυμα προς την Ιταλία από τους Αμερικανούς, επομένως πιστεύω ότι τα πράγματα πηγαίνουν απολύτως προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, μια ημέρα μετά τη συνομιλία με τον Ρούμπιο. «Πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για καλό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Για τους κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να επιδείξουν μία γενναία στάση και να προβάλλουν το άνοιγμα της ΕΕ στον διάλογο με τη νέα κυβέρνηση.

Άλλοι υπουργοί εξέφρασαν την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος μεταξύ ΕΕ και Ουάσιγκτον.

«Πιστεύω ότι είναι απολύτως ζωτικής σημασίας η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν μια βαθιά ουσιαστική σχέση εργασίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εμπορίου και Εξωτερικών της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις.

Αν ο Ρούμπιο αισθάνεται το ίδιο, υπάρχει άλλη μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 24 Φεβρουαρίου .



