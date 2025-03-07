Η Ένωση Δεξιοτήτων θα εφοδιάσει τους ανθρώπους για μια ανταγωνιστική Ευρώπη

Η Ένωση Δεξιοτήτων θα στηρίξει την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της Ένωσής μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Βασική πρωτοβουλία των πρώτων 100 ημερών της παρούσας Επιτροπής, η Ένωση Δεξιοτήτων:

-θα εγγυηθεί υψηλότερα επίπεδα βασικών δεξιοτήτων, για παράδειγμα μέσω του πιλοτικού προγράμματος στήριξης βασικών δεξιοτήτων·

-θα εξασφαλίσει διά βίου ευκαιρίες για τους ενήλικες ώστε να μπορούν να αναβαθμίζουν τακτικά τις δεξιότητές τους και να αποκτούν νέες, για παράδειγμα μέσω ενός πιλοτικού έργου όπως η «εγγύηση δεξιοτήτων»·

-θα διευκολύνει τις προσλήψεις από επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, για παράδειγμα μέσω μιας πρωτοβουλίας για τη φορητότητα των δεξιοτήτων·

-θα προσελκύσει και θα διατηρήσει τις δεξιότητες και τα ταλέντα που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία, για παράδειγμα μέσω της δράσης «Choose Europe» (Επιλέξτε την Ευρώπη) για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων απ' όλο τον κόσμο·

-θα αποκτήσει μια ισχυρή βάση διακυβέρνησης, με βάση το νέο ευρωπαϊκό συμβούλιο υψηλού επιπέδου για τις δεξιότητες, το οποίο θα ενημερώνεται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πληροφοριών για τις Δεξιότητες.

Από τα παιδιά στο σχολείο έως τα άτομα που φτάνουν στη συνταξιοδότηση, η πρωτοβουλία αυτή θα ενδυναμώσει τους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν καλά. Θα ενθαρρύνει επίσης τη φορητότητα των δεξιοτήτων σε ολόκληρη την ήπειρο μέσω της ελεύθερης κυκλοφορίας της γνώσης και της καινοτομίας.

Η ανακοίνωση για την Ένωση Δεξιοτήτων θα συνοδεύεται επίσης από ένα σχέδιο δράσης για τις βασικές δεξιότητες και ένα στρατηγικό σχέδιο για την εκπαίδευση στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων στους τομείς αυτούς και την προώθηση των συναφών σταδιοδρομιών, την προσέλκυση περισσότερων κοριτσιών και γυναικών και την ενίσχυση της ετοιμότητας ενόψει της μετάβασης στην ψηφιακή και καθαρή τεχνολογία.

Νέοι στόχοι για το 2030

Η Επιτροπή προτείνει ορισμένους νέους στόχους έως το 2030:

-το ποσοστό των χαμηλών επιδόσεων στον γραμματισμό, τα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και τις ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να είναι μικρότερο από 15 %, ενώ το ποσοστό των κορυφαίων επιδόσεων στον γραμματισμό, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 %·

-το ποσοστό των σπουδαστών που είναι εγγεγραμμένοι σε τομείς STEM στην αρχική ΕΕΚ μεσαίου επιπέδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 %, και από το ποσοστό αυτό τουλάχιστον 1 στα 4 άτομα να είναι γυναίκες·

-το ποσοστό των σπουδαστών που είναι εγγεγραμμένοι σε τομείς STEM στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 32 %, και από το ποσοστό αυτό τουλάχιστον 2 στα 5 άτομα να είναι γυναίκες·

-το ποσοστό των σπουδαστών που είναι εγγεγραμμένοι σε διδακτορικά προγράμματα ΤΠΕ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 %, και από το ποσοστό αυτό τουλάχιστον 1 στα 3 άτομα να είναι γυναίκες.

Οικοδόμηση στέρεων θεμελίων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ζωής: για παράδειγμα θα στηρίξουμε τον γραμματισμό, τα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες, τις ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη μέσω του πιλοτικού προγράμματος στήριξης βασικών δεξιοτήτων. Από κοινού με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα αναπτύξει και θα στηρίξει οικονομικά ένα πλαίσιο αποτελεσματικών μέτρων παρέμβασης (όπως έγκαιρη προειδοποίηση, παρακολούθηση, εξατομικευμένη υποστήριξη, δίκτυα). Αυτό το πρόγραμμα για παιδιά και νεαρά άτομα που δυσκολεύονται να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες θα βελτιώσει τα επίπεδα απόδοσής τους.

Τακτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση: το νέο πρότυπο

Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτελεί επαναλαμβανόμενο και ουσιαστικό μέρος της επαγγελματικής ζωής των ανθρώπων, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες οικονομίες μας.

Η Επιτροπή θα αναπτύξει ένα πιλοτικό πρόγραμμα με θέμα την εγγύηση δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει στους εργαζομένους που συμμετέχουν σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης, ή διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας, την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω τη σταδιοδρομία τους σε άλλη εταιρεία ή σε άλλον τομέα.

Η ΕΕ θα ευθυγραμμίσει και θα ενισχύσει τις ακαδημίες δεξιοτήτων της ΕΕ οι οποίες εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμες οι δεξιότητες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για την πράσινη μετάβαση και τη συμφωνία για καθαρή βιομηχανία.

Συμβολή στην ελεύθερη κυκλοφορία ειδικευμένων ατόμων

Οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς θα αξιοποιηθούν πλήρως με την κυκλοφορία δεξιοτήτων. Για να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, μια πρωτοβουλία για τη φορητότητα των δεξιοτήτων θα διευκολύνει την αναγνώριση και την αποδοχή δεξιοτήτων και προσόντων σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού αποκτήθηκαν. Η πρωτοβουλία θα προωθήσει τη χρήση ψηφιακών διαπιστευτηρίων.

Να γίνει η ΕΕ ένας μαγνήτης για ταλέντα

Η Ένωση Δεξιοτήτων θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να προσελκύει, να αναπτύσσει και να διατηρεί ταλέντα, από το εσωτερικό της ΕΕ και απ' ολόκληρο τον κόσμο.

Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα δρομολογήσει πιλοτική πρόσκληση για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie με τίτλο «Choose Europe» με προϋπολογισμό 22,5 εκατ. ευρώ για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων παγκοσμίως, προσφέροντας άριστες επιστημονικές συνθήκες εργασίας και απασχόλησης και προοπτικές σταδιοδρομίας.

Επιπλέον, μόλις εγκριθεί η πρωτοβουλία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή θα δημιουργήσει δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ για προσλήψεις από χώρες εκτός της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, ιδίως σε επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις. Φέτος θα παρουσιαστεί μια στρατηγική για τις θεωρήσεις ώστε να έρθουν περισσότεροι αριστούχοι φοιτητές, εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι και ερευνητές.

Ισχυρή νέα διακυβέρνηση

Η υλοποίηση της Ένωσης Δεξιοτήτων θα απαιτήσει αίσθημα συλλογικής ευθύνης και αυξημένη φιλοδοξία, επενδύσεις και αποτελεσματική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση Δεξιοτήτων θα βασιστεί σε μια ισχυρή διακυβέρνηση, η οποία θα ενημερώνεται από ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πληροφοριών για τις Δεξιότητες. Το παρατηρητήριο θα παρέχει δεδομένα και προβλέψεις σχετικά με τις δεξιότητες και θα επιτρέπει την έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με ελλείψεις δεξιοτήτων σε κρίσιμους ή στρατηγικούς τομείς.

Ένα νέο ευρωπαϊκό συμβούλιο υψηλού επιπέδου για τις δεξιότητες θα φέρει σε επαφή παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, επικεφαλής επιχειρήσεων και κοινωνικούς εταίρους ώστε να έχουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ πλήρη εικόνα για τις δεξιότητες. Με βάση το Παρατηρητήριο, το εν λόγω συμβούλιο θα διαμορφώσει ένα συντονισμένο όραμα και θα προσδιορίσει τις τολμηρές ενέργειες που απαιτούνται για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Δεδομένου ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο, η εκπαίδευση και οι δεξιότητες είναι ουσιώδους σημασίας για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, η Επιτροπή προτίθεται να εισαγάγει μια νέα σύσταση της ΕΕ των 27 σχετικά με την εκπαίδευση και τις δεξιότητες στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ως καθοδήγηση για τα κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους συντελεστές.

