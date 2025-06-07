Συρία: Έκλεισε ο καταυλισμός εκτοπισμένων στο Ρουκμπάν

Ένας καταυλισμός εκτοπισμένων στην έρημο της Συρίας, όπου οι άνθρωποι ζούσαν σε απάνθρωπες συνθήκες, έκλεισε τις πύλες του μετά την αναχώρηση και των τελευταίων οικογενειών προς τους τόπους καταγωγής τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι συριακές αρχές.

Ο καταυλισμός του Ρουκμπάν, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία και το Ιράκ, ιδρύθηκε το 2014, στην κορύφωση του πολέμου στη Συρία, σε μια ελεγχόμενη περιοχή από τον διεθνή συνασπισμό του οποίου ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, που μάχεται κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Άνθρωποι που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους ή τους βομβαρδισμούς των κυβερνητικών δυνάμεων είχαν βρει καταφύγιο εκεί. Λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας του, το Ρουκμπάν θεωρείτο για χρόνια ένας από τους πιο άθλιους και παραμελημένους προσφυγικούς καταυλισμούς στη Συρία.

Περίπου 8.000 άνθρωποι ζούσαν ακόμα εκεί πριν από την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, ο οποίος ανατράπηκε από ισλαμιστικές οργανώσεις, και επιβίωναν με τρόφιμα και βασικά αγαθά που περνούσαν λαθραία σε υψηλές τιμές.

"Με τη διάλυση του καταυλισμού του Ρουκμπάν και την επιστροφή των εκτοπισμένων (στους τόπους τους), κλείνει ένα τραγικό και οδυνηρό κεφάλαιο για τους εκτοπισμούς που δημιούργησε η πολεμική μηχανή του πρώην καθεστώτος", δήλωσε σήμερα ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών Χάμζα αλ Μουστάφα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

"Το Ρουκμπάν δεν ήταν μόνο ένας καταυλισμός, ήταν το τρίγωνο του θανάτου, μάρτυρας της ωμότητας της πολιορκίας και της πείνας, όπου το καθεστώς εγκατέλειψε τους ανθρώπους στην οδυνηρή μοίρα τους στην έρημο", πρόσθεσε.

Ο καταυλισμός φιλοξένησε έως και 100.000 ανθρώπους. Με την πάροδο του χρόνου, οι εκτοπισμένοι έφυγαν από εκεί, κυρίως αφότου η Ιορδανία έκλεισε τα σύνορά της και σταμάτησε τις τακτικές παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας το 2016.

Ο Σύρος υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων και Καταστροφών Ραέντ αλ-Σάλεχ δήλωσε ότι ελπίζει πως και άλλοι καταυλισμοί εκτοπισμένων στη χώρα θα μπορούν επίσης να κλείσουν, ώστε οι κάτοικοί τους να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η οργάνωση Syrian Emergency Task Force, που έχει την έδρα στις ΗΠΑ, είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι ο καταυλισμός είναι πλέον "επίσημα κλειστός και άδειος".

Ο πόλεμος στη Συρία ξέσπασε μετά την αιματηρή καταστολή από τη Δαμασκό διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας το 2011. Άφησε πίσω του περισσότερους από μισό εκατομμύριο νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους και κατεστραμμένες υποδομές.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), 1,87 εκατομμύριο άνθρωποι που εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της Συρίας ή στο εξωτερικό επιστρέφουν στους τόπους καταγωγής τους από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

