Ιταλία: Μαζική κινητοποίηση υπέρ του άμαχου πληθυσμού της Γάζας

Μαζική κινητοποίηση αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό άμαχο πληθυσμό οργάνωσαν σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της ιταλικής αντιπολίτευσης. Το Δημοκρατικό Κόμμα, τα Πέντε Αστέρια, η Ιταλική Αριστερά με τους οικολόγους, συνδικάτα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζήτησαν να τερματιστούν άμεσα οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην πορεία η οποία κατέληξε στην πλατεία Σαν Τζοβάνι της Ρώμης, συμμετείχαν πάνω από 300.000 πολίτες.

«Η Τζόρτζια Μελόνι πρέπει να εισακούσει το σημερινό αίτημα και να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι μόνοι και οι ζωές τους μετρούν. Σήμερα λέμε: "δύο λαοί και δύο κράτη"», τόνισε η γραμματέας του «Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, σύμφωνα με την οποία «στη Γάζα βρίσκεται σε εξέλιξη εθνοκάθαρση και αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο».

«Επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι η χώρα μας προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και ότι τάσσονται υπέρ της λύσης των δυο κρατών για δύο λαούς. Τότε εμείς λέμε στην Τζόρτζια Μελόνι ότι πρέπει να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, διαφορετικά η δική της στάση είναι μόνον υποκρισία» υπογράμμισε από την πλευρά του ο Νικόλα Φρατοϊάνι, γραμματέας της Ιταλικής Αριστεράς.

Ο δε πρόεδρος του Κινήματος Πέντε Αστέρων και πρώην πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε δήλωσε ότι «πρόκειται για γενοκτονία» και ζήτησε από την κυβέρνηση της Ρώμης «να υπογράψει την άμεση διακοπή της πώλησης όπλων στο Ισραήλ, διότι η σφαγή αυτή δεν μπορεί να συνεχίσει να διαπράττεται με την στήριξη των Ιταλών πολιτών».

