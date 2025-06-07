«Πολλοί» άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι νωρίτερα απόψε στο Μόναχο. Δράστης ήταν μια 30χρονη γυναίκα, την οποία πυροβόλησαν αστυνομικοί και πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την BILD και την Abendblatt, η γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στο Theresienwiese, τον χώρο όπου φιλοξενείται το φθινόπωρο το Οκτόμπερφεστ. Αστυνομικοί που περιπολούσαν την πυροβόλησαν και η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά της. Τα κίνητρά της παραμένουν ασαφή, ενώ η BILD κάνει λόγο για «ψυχική νόσο».

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ενημέρωσε ότι «δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό», ενώ άγνωστο είναι για την ώρα πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί και σε ποια κατάσταση βρίσκονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

