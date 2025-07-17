Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Μεγάλη Βρετανία ανέστειλε ορισμένες άδειες εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ - «αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο στη Γάζα» - επικαλούμενη κίνδυνο «σοβαρών παραβιάσεων» του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Αν και οι φωνές για πλήρες εμπάργκο όπλων πληθαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο βρετανικός Guardian αποκαλύπτει ότι η γαλλική MBDA, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια πυραύλων στην Ευρώπη, πουλάει βασικά εξαρτήματα για βόμβες που έχουν αποσταλεί κατά χιλιάδες στο Ισραήλ - και τα έσοδα διέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Guardian – μαζί με τα ανεξάρτητα ειδησεογραφικά γραφεία Disclose και Follow the Money - ερεύνησε την αλυσίδα εφοδιασμού πίσω από τη βόμβα GBU-39 που παράγεται από τον αμερικανικό βραχίονα της MBDA, σε συνεργασία με την Boeing, και τους τρόπους με τους οποίους αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η έρευνα επαλήθευσε τουλάχιστον 24 περιπτώσεις όπου η GBU-39 χρησιμοποιήθηκε σε επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας κυρίως αμάχους.

Πολλές από αυτές πραγματοποιήθηκαν νύχτα, χωρίς προειδοποίηση, σε σχολικά κτίρια και καταυλισμούς όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένες οικογένειες. Ορισμένες από τις επιθέσεις αυτές έχουν εξεταστεί από τα Ηνωμένα Έθνη και την ανθρωπιστική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία, η οποία τις χαρακτήρισε ως ύποπτες για εγκλήματα πολέμου.

Ο δρόμος του χρήματος, μέσω Βρετανίας

Η MBDA έχει ένα εργοστάσιο στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, το οποίο παράγει «φτερά» που προσαρμόζονται στην GBU-39. Τα φτερά αυτά ξεδιπλώνονται μετά την εκτόξευση, επιτρέποντας στη βόμβα να οδηγηθεί στον στόχο της.

Τα έσοδα από την αμερικανική εταιρεία MBDA Incorporated ρέουν μέσω της MBDA UK, με έδρα το Χερτφορντσάιρ της Αγγλίας, η οποία στη συνέχεια μεταβιβάζει τυχόν κέρδη στον όμιλο MBDA, με έδρα τη Γαλλία.

Η MBDA διένειμε σχεδόν 350 εκατομμύρια λίρες σε μερίσματα πέρυσι στους τρεις μετόχους της: τη μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία της Βρετανίας BAE Systems, την Airbus της Γαλλίας και την Leonardo της Ιταλίας.

Η περίπτωση της MBDA, σύμφωνα με τους ακτιβιστές - καταδεικνύει τα χαλαρά όρια της απόφασης της βρετανικής κυβέρνησης να σταματήσει ορισμένες αποστολές όπλων προς το Ισραήλ.

Έχοντας ήδη επικριθεί για τον αποκλεισμό των μαχητικών αεροσκαφών F-35, τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν και άλλους περιορισμούς, αναφέρει ο Guardian: ισχύουν μόνο για στρατιωτικό εξοπλισμό που εξάγεται από τη Βρετανία, πράγμα που σημαίνει ότι ο αμερικανικός βραχίονας της MBDA μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει τα φτερα στην βόμβα της Boeing από το εργοστάσιό του στην Αλαμπάμα.

Η απάντηση του γαλλικού κολοσσού

Η MBDA επιβεβαίωσε ότι είχε συμβόλαιο με την Boeing για τα φτερά και δήλωσε ότι «συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς νόμους που ισχύουν για το εμπόριο όπλων στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται... οι οποίες - όλες - έχουν πολιτικές εξαγωγών και εφαρμόζουν ισχυρά καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών».

Πηγή: skai.gr

