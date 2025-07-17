Λογαριασμός
Στο Λονδίνο ο Μερτς - Υπογράφει με τον Στάρμερ συμφωνία για την ασφάλεια και το μεταναστευτικό

Η συμφωνία θα έχει ως επίκεντρο τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός νέου συστήματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς

Στάρμερ - Μερτς

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης 

Επίσκεψη στο Λονδίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και το απόγευμα αναμένεται να υπογράψουν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τη μεγαλύτερη βρετανο-γερμανική συνθήκη από το 1945.

Σύμφωνα με το Politico, η συμφωνία θα έχει ως επίκεντρο τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός νέου συστήματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και μιας δέσμευσης αμοιβαίας βοήθειας που θα ορίζει ότι η απειλή για τη μία χώρα θα θεωρείται απειλή και για την άλλη.

Συμφωνία αναμένεται και στο μεταναστευτικό.

Φρίντριχ Μερτς Κιρ Στάρμερ συμφωνία
