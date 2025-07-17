Στο Λονδίνο ο Μερτς - Υπογράφει με τον Στάρμερ συμφωνία για την ασφάλεια και το μεταναστευτικό

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Επίσκεψη στο Λονδίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και το απόγευμα αναμένεται να υπογράψουν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τη μεγαλύτερη βρετανο-γερμανική συνθήκη από το 1945.

Σύμφωνα με το Politico, η συμφωνία θα έχει ως επίκεντρο τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός νέου συστήματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και μιας δέσμευσης αμοιβαίας βοήθειας που θα ορίζει ότι η απειλή για τη μία χώρα θα θεωρείται απειλή και για την άλλη.

Συμφωνία αναμένεται και στο μεταναστευτικό.

Germany has committed to change their law so we can disrupt the supply of small boats.



Working with our international partners gets results for British people.



We will smash the people smuggling gangs and secure our borders. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 17, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.