Συρία: 910 νεκροί εκ των οποίων 128 άμαχοι από την έναρξη της επίθεσης ανταρτών

Περισσότεροι από 900 άνθρωποι, εκ των οποίων 138 άμαχοι, σκοτώθηκαν από τότε που άρχισε η επίθεση των ανταρτών στη Συρία στις 27 Νοεμβρίου, η οποία ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

"Μετά τις μάχες για την ανατροπή του Άσαντ, 910 άνθρωποι σκοτώθηκαν: 392 αντάρτες, 380 μέλη των δυνάμεων του ανατραπέντος προέδρου Άσαντ και των συμμάχων του και 138 άμαχοι", τονίζει η μη κυβερνητική οργάνωση που έχει την έδρα της στη Βρετανία αλλά διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

