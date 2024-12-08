Ρωσικά ΜΜΕ: Η συριακή αντιπολίτευση εγγυήθηκε ασφάλεια των στρατιωτικών βάσεων

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα πηγή του Κρεμλίνου μετέδωσαν ότι οι ηγέτες της συριακής αντιπολίτευσης έχουν εγγυηθεί την ασφάλεια των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων και των διπλωματικών αποστολών στη Συρία.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε: «Ρώσοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε επαφή με εκπροσώπους της ένοπλης συριακής αντιπολίτευσης, οι ηγέτες της οποίας έχουν εγγυηθεί την ασφάλεια των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων και των διπλωματικών ιδρυμάτων στο έδαφος της Συρίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.