Συρία: 14 «μέλη του υπουργείου Εσωτερικών» σκοτώνονται σε ενέδρα στην επαρχία Ταρτούς

Δεκατέσσερα «μέλη του υπουργείου Εσωτερικών σκοτώθηκαν» και «άλλα 10 τραυματίστηκαν» χθες Τετάρτη στη Συρία κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με μέλη του προηγούμενου κρατικού μηχανισμού, του καθεστώτος του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, στην επαρχία Ταρτούς (δυτικά), ανακοίνωσε το νέο υπουργείο της de facto συριακής κυβέρνησης.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκε νωρίτερα από την πλευρά της σε εννιά νεκρούς σε ανταλλαγές πυρών μεταξύ ενόπλων και δυνάμεων ασφαλείας που προσπαθούν να συλλάβουν στην Ταρτούς αξιωματούχο του προηγούμενου καθεστώτος, που κατηγορείται για «εγκλήματα στη φυλακή Σαϊντνάγια», κοντά στη Δαμασκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.