Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε μια αποθήκη όπλων κοντά σε μια βιομηχανική ζώνη, στα προάστια της Δαμασκού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έκανε λόγο για «πιθανό» ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή, κάτι ωστόσο που διαψεύδεται από τον ισραηλινό στρατό.

«Δεν γνωρίζουμε να έγιναν πλήγματα του ισραηλινού στρατού στον τομέα αυτόν. Οι IDF δεν έπληξαν τη ζώνη» είπε μια στρατιωτική πηγή όταν ρωτήθηκε για την έκρηξη στη βιομηχανική ζώνη Άντρα, που απέχει 30 χιλιόμετρα από τη συριακή πρωτεύουσα.

Ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου, είπε ότι «τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη που προκλήθηκε πιθανότατα από ισραηλινό πλήγμα». Η αποθήκη αυτή ανήκε στις δυνάμεις του καθεστώτος του ανατραπέντος προέδρου Άσαντ.

Σύμφωνα με τον Άμπντελ Ραχμάν, ο απολογισμός δεν είναι οριστικός γιατί ορισμένα από τα θύματα εξαϋλώθηκαν από την έκρηξη.

«Τα θύματα είναι, στην πλειονότητά τους, πολίτες», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι μετά την πτώση του Άσαντ, στις 8 Δεκεμβρίου, πολλοί ψάχνουν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις «για να βρουν ό,τι μπορεί να πουληθεί και να τους αποφέρει χρήματα», όπως ξυλεία ή μέταλλα.

Ένας τοπικός αξιωματούχος από γειτονική κοινότητα, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σημειώθηκε έκρηξη αλλά τα αίτια είναι άγνωστα. «Υπάρχουν θύματα», πρόσθεσε, αφού μίλησε με έναν μηχανικό της βιομηχανικής ζώνης. Εξήγησε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν τραυματίες που έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.