Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στην Πολωνία

Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Πολωνίας συνετρίβη σήμερα στο αεροδρόμιο Γκντίνια-Κοσακόβο, στο βόρειο άκρο της χώρας, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο.

«Ο πιλότος του Μ-346 Bielik που συνετρίβη στο αεροδρόμιο Γκντίνια-Κοσακόβο, σκοτώθηκε επί τόπου», ανακοίνωσε ο υποπτέραρχος Ιρενέους Νόβακ, επισημαίνοντας πως «ο πιλότος δεν επιχείρησε να εκτιναχθεί».

Polish Military Plane Crashes Near Baltic Sea



An M-346 Bielik jet trainer crashed during a training flight in Gdynia, Poland, reported by the High Command of the Polish Forces. Emergency services are on-site. A video shows the crash and subsequent fire. Unconfirmed reports… pic.twitter.com/M2P8vrZsK8 — Amrita Bhinder 🇮🇳 (@amritabhinder) July 12, 2024

Το αεροσκάφος M-346 συνετρίβη την ώρα που ο πιλότος επιχειρούσε ριψοκίνδυνους ελιγμούς ενόψει επίδειξης στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχει. Η στιγμή της συντριβής καταγράφεται σε αρκετά βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω κοινωνικών δικτύων. Το M-346 χάνει απότομα ύψος και καρφώνεται στο έδαφος, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, ο πιλότος ήταν πολύ έμπειρος και είχε περισσότερες από 2.000 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι μισές με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.

Διατάχθηκε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και μέχρι να ολοκληρωθεί, τα M-346 θα παραμείνουν καθηλωμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

