Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά της Βουλγαρίας, λόγω υπέρβασης των ορίων του δημοσιονομικού ελλείμματος που προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλώντας πριν από την ανακοίνωση της Κομισιόν, ο υπουργός Οικονομικών Γκαλάβ Ντόνεφ δήλωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Βουλγαρίας είναι πιθανό να φθάσει στο 7,4% του ΑΕΠ φέτος, προσθέτοντας ότι αυτό θα ενεργοποιήσει τα πειθαρχικά μέτρα της ΕΕ.

Ο Ντόνεφ ανέφερε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις εμφάνιζαν διαδοχικά ετήσια ελλείμματα της τάξης του 3% του ΑΕΠ τα τελευταία πέντε χρόνια, μεταθέτοντας όμως ορισμένες πληρωμές για αργότερα.

Η Βουλγαρία εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο και νέα κυβέρνηση, υπό τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ, πρώην πρόεδρο της χώρας, ανέλαβε την εξουσία μετά τη σαρωτική νίκη της στις βουλευτικές εκλογές της 19ης Απριλίου.

Στην τελευταία της έκθεση για τη Βουλγαρία, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα υπερβεί το 4% του ΑΕΠ τόσο το 2026 όσο και το 2027.

Ο Ντόνεφ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα χρειαστεί να λάβει μέτρα, μεταξύ των οποίων πάγωμα εισοδημάτων και περικοπές κρατικών δαπανών, ώστε να επαναφέρει το έλλειμμα εντός των ορίων της ΕΕ.

Οι χώρες που υπάγονται σε αυτή τη διαδικασία λαμβάνουν συγκεκριμένες προθεσμίες και δέσμη δημοσιονομικών μέτρων για να επαναφέρουν τα δημόσια οικονομικά τους σε βιώσιμη πορεία. Εάν δεν συμμορφωθούν, η ΕΕ μπορεί να εκδώσει προειδοποιήσεις και, για τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις, όπως πρόστιμα.



Πηγή: skai.gr

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