Συνωμοσιολόγος καταδικάστηκε να αποζημιώσει επιζώντες της επίθεσης στο Μάντσεστερ

Ένας πρώην τηλεοπτικός παραγωγός και συνωμοσιολόγος, που είχε υποστηρίξει ότι η επίθεση με 22 νεκρούς το 2017 στο Μάντσεστερ (βόρεια Αγγλία) δε συνέβη ποτέ, καταδικάστηκε σήμερα να καταβάλει αποζημίωση ύψους 45.000 στερλινών (54.000 ευρώ) σε δύο επιζώντες, που τον κατηγόρησαν για παρενόχληση.

Ο Μάρτιν Χίμπερτ και η κόρη του Ιβ, ηλικίας 14 ετών εκείνη την εποχή, ήταν μεταξύ των εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν πάει στο Manchester Arena την 22α Μαΐου του 2017 για να παρακολουθήσουν μία συναυλία της ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε, όταν ένας Βρετανός, ηλικίας 22 ετών, με καταγωγή από τη Λιβύη, ο Σαλμάν Αμπέντι, είχε πυροδοτήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό στην έξοδο του σταδίου.

Επτά παιδιά και 15 ενήλικες σκοτώθηκαν και περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτήν την επίθεση αυτοκτονίας.

Ο Ρίτσαρντ Χολ, πρώην τηλεοπτικός παραγωγός, είχε υποστηρίξει σε διάφορα βίντεο και σε ένα βιβλίο ότι καμία βόμβα δεν είχε εκραγεί εκείνη τη νύχτα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στοιχεία στους κόλπους του Κράτους και απλοί πολίτες, μεταξύ αυτών οι ενάγοντες» είχαν συμμετάσχει στην «απάτη».

Ο Μάρτιν Χίμπερτ, που πάσχει σήμερα από μερική παράλυση, και η κόρη του Ιβ, η οποία υπέστη εγκεφαλική κάκωση, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη σε βάρος του για παρενόχληση και παραβίαση της προστασίας των δεδομένων.

Έχοντας κριθεί ένοχος την 23η Οκτωβρίου από τη δικαιοσύνη, ο Ρίτσαρντ Χολ καταδικάστηκε σήμερα να καταβάλει το ποσό των 22.500 στερλινών (27.000 ευρώ) ως αποζημίωση σε καθέναν από τους ενάγοντες.

Επιπλέον, του επιδόθηκε μια δικαστική εντολή που αφορά τα δύο θύματα, προκειμένου να αποφύγει κάθε παρενόχληση στο μέλλον, ενώ θα πρέπει να πληρώσει σχεδόν το σύνολο των δικαστικών εξόδων, ύψους περίπου 260.000 λιρών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν από την ακροαματική διαδικασία.

Αυτή η απόφαση «στέλνει ένα μήνυμα στους συνωμοσιολόγους ότι δεν μπορούν να αγνοούν τις αποδείξεις και να παρενοχλούν αθώους ανθρώπους», είπε ο Μάρτιν Χίμπερτ, σε μια δήλωση προς δημοσιογράφους μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας.

Από την πλευρά του, ο Ρίτσαρντ Χολ κατήγγειλε «μια άνιση δίκη» και επανέλαβε τους ισχυρισμούς του σχετικά με την επίθεση στο Μάντσεστερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

