Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία δείχνουν την ανάγκη για συμβιβασμό μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, δήλωσε τη Δευτέρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προσθέτοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει σε έναν τέτοιο διάλογο εάν χρειαστεί.

«Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει σε οποιονδήποτε διάλογο μεταξύ συριακής κυβέρνησης και αντιπολίτευσης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά από συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί ο Φιντάν είπε ότι «η Τουρκία συνεχίζει να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας».

Παράλληλα υποστήριξε ότι «είναι σημαντικό να υπάρχει σταθερότητα στη Συρία, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα κανάλι διαλόγου μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

«Η Άγκυρα λαμβάνει προφυλάξεις έναντι πιθανών προβλημάτων που μπορούν να υπάρξουν από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία» επισήμανε ο Φιντάν και εξήγησε πως οι νέες εξελίξεις έρχονται επειδή δεν επιλύθηκαν τα υπάρχοντα προβλήματα τα τελευταία 13 χρόνια.

Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι συνομιλίες του Ιράν με την Τουρκία ήταν «γρήγορες, άμεσες, φιλικές και εποικοδομητικές»

Από την πλευρά του ο ιρανός ΥΠΕΞ ανάφερε ότι οι συνομιλίες του Ιράν με την Τουρκία ήταν «γρήγορες, άμεσες, φιλικές και εποικοδομητικές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη και η Άγκυρα συμφώνησαν ότι η Συρία δεν πρέπει να γίνει σπίτι για «τρομοκρατικές ομάδες».

«Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη συριακή κυβέρνηση και τον στρατό» δήλωσε ο Αραγτσί.



Πηγή: skai.gr

