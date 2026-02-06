Σε εξέλιξη βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Μασκάτ του Ομάν, οι οποίες εκτιμάται ότι επικεντρώνονται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσαϊντί, που έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, είχε χωριστές συναντήσεις τόσο με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, όσο και με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανέφερε ότι οι μέχρι στιγμής επαφές επικεντρώθηκαν στην προετοιμασία των συνθηκών για την «επανεκκίνηση διπλωματικών και τεχνικών διαπραγματεύσεων».

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν στο παρελθόν αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμούν τη διεύρυνση της ατζέντας των συνομιλιών ώστε να περιλαμβάνει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, καθώς και τη στήριξή του σε περιφερειακές οργανώσεις-συμμάχους. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί να συζητηθεί αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα.

Υπάρχουν και εικόνες έξω από το παλάτι, σύμφωνα με το Associated Press, στις οποίες διακρίνεται αυτοκινητοπομπή με αμερικανική σημαία να εισέρχεται στον χώρο αφού είχε αποχωρήσει η ιρανική αντιπροσωπεία.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ομάν αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Οι διαβουλεύσεις επικεντρώθηκαν στην προετοιμασία των κατάλληλων συνθηκών για την επανέναρξη διπλωματικών και τεχνικών διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους, υπό το πρίσμα της αποφασιστικότητας των εμπλεκόμενων πλευρών να διασφαλίσουν την επιτυχία τους στην επίτευξη βιώσιμης ασφάλειας και σταθερότητας».

Τα ιρανικά κρατικά μέσα μεταδίδουν πλέον ότι ο Αραγτσί και η ομάδα του αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα έμμεσες συνομιλίες με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Παρά ταύτα, υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το αν οι συνομιλίες έχουν επισήμως αρχίσει. Το πρακτορείο Reuters επικαλείται Ιρανό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο οι έμμεσες διαπραγματεύσεις «ενδεχομένως» να ξεκινήσουν μετά τη συνάντηση του Αλμπουσαϊντί με τον Στιβ Γουίτκοφ.

