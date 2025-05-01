Επίθεση σε δημοσιογράφο του ABC εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια τεταμένη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε με αφορμή τον εορτασμό των 100 ημερών της δεύτερης θητείας του, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αμερικανός πρόεδρος ώθησε θυμωμένα τον δημοσιογράφο Τέρι Μόραν να συμφωνήσει μαζί του για την υπόθεση του Κίλμαρ Άμπρεγο Γκαρσία λέγοντάς του επιτακτικά: «Γιατί δεν λες απλώς ναι;»

Η 40λεπτη συνέντευξη στο Οβάλ Γραφείο άρχισε να ξεφεύγει όταν ο Μόραν άσκησε πιέσεις στον Τραμπ για την υπόθεση του Κίλμαρ Άμπρεγκο Γκαρσία, ενός άνδρα από το Ελ Σαλβαδόρ που ζούσε στο Μέριλαντ και ο οποίος απελάθηκε παρά τη δικαστική εντολή που τον προστάτευε. Όταν ο Μόραν επεσήμανε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε διατάξει την επιστροφή του Γκαρσία στις ΗΠΑ και υπαινίχθηκε ότι ο Τραμπ είχε την εξουσία να συμμορφωθεί κάνοντας ένα μόνο τηλεφώνημα, ο αμερικανός πρόεδρος άρχισε να θυμώνει.

«Θα μπορούσα», είπε ο Τραμπ αλλά πρόσθεσε: «Δεν είμαι εγώ αυτός που παίρνει αυτή την απόφαση. Έχουμε δικηγόρους που δεν θέλουν να το κάνουν αυτό».

«Εσύ είσαι ο πρόεδρος», ανταπάντησε ο Μόραν με τον Τραμπ να του λέει: «Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ τηρώ τον νόμο. Θέλεις να τηρώ τον νόμο. Αν ήμουν ο πρόεδρος που απλώς ήθελε να κάνει οτιδήποτε, πιθανότατα θα τον κρατούσα εκεί που είναι».

«Το Ανώτατο Δικαστήριο ορίζει τον νόμο», συμπλήρωσε ο Μόραν.

Η συζήτηση όμως άρχισε να επιδεινώνεται περαιτέρω όταν ο Τραμπ επέμεινε ότι ο Γκαρσία είχε τατουάζ MS-13 στις αρθρώσεις των δαχτύλων του, ενώ ο Μόραν - αφού διαφώνησε ήπια αρκετές φορές και προσπάθησε να προχωρήσει σε άλλο θέμα - τελικά επεσήμανε ότι η εικόνα στην οποία αναφερόταν ο Τραμπ είχε προφανώς τροποποιηθεί ψηφιακά.

Τότε φανερά εκνευρισμένος με την επιμονή του δημοσιογράφου, ο Τραμπ του απάντησε: «Γιατί δεν λες απλώς, "Ναι, το έχει κάνει" [έχει ένα τατουάζ συμμορίας] και δεν προχωράς σε κάτι άλλο;».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε: «Κάνετε τόσο κακή υπηρεσία... Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πλέον τις ειδήσεις, επειδή είναι ψευδείς ειδήσεις».

Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι επέλεξε τον Μόραν για να κάνει τη συνέντευξη-ορόσημο «γιατί, ειλικρινά, δεν έχω ξανακούσει για σένα» και πρόσθεσε: «Σου δίνουν τη μεγάλη ευκαιρία της ζωής σου, ξέρεις - δίνεις τη συνέντευξη».

Σε όλη τη διάρκεια, ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ των αμφιλεγόμενων οικονομικών και μεταναστευτικών πολιτικών του, ακόμη και όταν ο Μόραν τον πίεζε για τις πιθανές συνέπειες αυτών.

Σχετικά με τους υψηλούς δασμούς που επέβαλε κατά της Κίνας ο Τραμπ απέρριψε τις εκτεταμένες οικονομικές ανησυχίες σχετικά με τις αυξήσεις τιμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές. «Όλοι θα είναι μια χαρά», επέμεινε ο πρόεδρος

Όσον αφορά το επίτευγμά του για το οποίο ήταν πιο περήφανος τις πρώτες 100 ημέρες, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις πολιτικές του για τα σύνορα, ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνησή του είχε μειώσει τις παράνομες διελεύσεις κατά «99,9%».

