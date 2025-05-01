Οι ΗΠΑ προειδοποιούν το Ιράν για τις συνέπειες της υποστήριξης των Χούθι

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ απείλησε το Ιράν χθες Τετάρτη πως θα αντιμετωπίσει «συνέπειες» επειδή υποστηρίζει τους Χούθι, το κίνημα ανταρτών που ελέγχει μεγάλο μέρος της Υεμένης και βάζει από τα τέλη του 2023 στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τονίζοντας πως δρα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μήνυμα στο Ιράν: Βλέπουμε τη θανατηφόρα υποστήριξή σας στους Χούθι. Ξέρετε ακριβώς τι κάνετε. Ξέρετε πολύ καλά τι είναι ικανές να κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ — και προειδοποιηθήκατε. Θα πληρώσετε τις συνέπειες σε χρόνο και τόπο που θα επιλέξουμε εμείς», διεμήνυσε ο κ. Χέγκσεθ μέσω X.

Η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολά Χαμενεΐ, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι οι Χούθι —μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας κινημάτων από την παλαιστινιακή Χαμάς ως τη λιβανική Χεζμπολά και παραστρατιωτικές οργανώσεις στο Ιράκ— αποφασίζουν και ενεργούν με ανεξάρτητο τρόπο.

