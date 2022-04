Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχαν σήμερα διαδικτυακή συνάντηση με τις συνομιλίες των δύο ηγετών να επικεντρώνονται στην Ουκρανία και τον Ινδό πρωθυπουργό να προτείνει στη Ρωσία να έχει απευθείας συνομιλίες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

This morning, I’m meeting virtually with Prime Minister Narendra Modi of India. I look forward to further deepening ties between our governments, economies, and people.