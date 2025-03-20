Με το λάπτοπ σου για καφέ; Απαγορεύεται!

Ψηφιακοί νομάδες που κάθονται με τις ώρες στο αγαπημένο τους καφέ ή εστιατόριο, παραγγέλνουν το ποτό τους και εργάζονται χαλαρά εξ' αποστάσεως, απολαμβάνοντας την ευχάριστη ατμόσφαιρα; Πολύ ειδυλλιακό, για να είναι πάντα αληθινό. Όλο και περισσότεροι εστιάτορες ή ιδιοκτήτες καφέ δεν θέλουν να βλέπουν φορητούς υπολογιστές στο μαγαζί τους, αν μη τι άλλο για οικονομικούς λόγους.



Όπως λέει η Κάτριν Τις, ιδιοκτήτρια του Thies Café στο Μαγδεμβούργο, «είναι πολύ συνηθισμένο να έρχεται κάποιος με τον υπολογιστή του για να δουλέψει εδώ, να παραγγέλνει ένα νερό ή έναν εσπρέσο και να κάθεται τρεις ώρες. Έτσι δεν μπορώ να ζήσω, ούτε να πληρώσω το ενοίκιο και το προσωπικό. Πολύ απλά, δεν μας συμφέρει οικονομικά».

«Χρόνος για τους φίλους ή τα παιδιά»

Κάποιοι φτάνουν στο σημείο να απαγορεύουν τη χρήση λάπτοπ στα τραπέζια, τουλάχιστον για συγκεκριμένες ημέρες. «Εμείς έχουμε διαλέξει το Σαββατοκύριακο» λέει η Κάτριν Τις. «Εκείνες τις μέρες λέμε στους πελάτες μας: Βρείτε περισσότερο χρόνο για να συζητήσετε, βρείτε χρόνο για τους φίλους σας ή τα παιδιά σας…».



Ο Ίλια Μπασιλασβίλι, ιδιοκτήτης του Café IL Ostan στο Βερολίνο, δηλώνει επίσης αντίθετος στη χρήση λάπτοπ, όχι τόσο για οικονομικούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί χωρίς τους εργαζόμενους εξ' αποστάσεως επικρατεί πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Όπως υποστηρίζει, «μόλις μπαίνεις, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Υπάρχει ζωή, οι θαμώνες μιλάνε περισσότερο μεταξύ τους». Ασφαλώς, λέει ο Μπασιλασβίλι, «θα κάνουμε μία εξαίρεση αν κάποιος θέλει να τσεκάρει κάτι στον υπολογιστή του για πέντε λεπτά, αλλά αν πρόκειται να δουλεύει στον υπολογιστή με τις ώρες, αυτό δεν το επιτρέπουμε πλέον».



Παρόμοια άποψη εκφράζει ο Βιτσέντζο Μποντζάτο από το ιταλικό καφέ 8tto Grammi στο Μπαϊρόιτ της νότιας Γερμανίας. «Θέλουμε να βρίσκουν χρόνο οι πελάτες για να απολαύσουν τον καφέ τους ή το απερόλ τους σε μία χαλαρή ατμόσφαιρα», λέει. Θεωρεί μάλιστα ότι και οι πελάτες θέλουν το ίδιο, διαφορετικά είναι δύσκολο να πιάσουν κουβέντα μεταξύ τους ή να πουν δυο λόγια με τον σερβιτόρο.

Ο «πειρασμός» του iPad

Ένα άλλο ευαίσθητο θέμα, επισημαίνει η Κάτριν Τις, είναι και οι γονείς που «εγκαταλείπουν» τα παιδιά τους μπροστά σε ένα iPad μέχρι να απολαύσουν τον καφέ τους. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, η πολιτική του καταστήματος είναι να προσφέρει στα μικρά παιδιά παιχνίδια ή σύνεργα ζωγραφικής. «Το λατρεύουν αυτό, έρχονται να μας ζητήσουν κι άλλο», λέει. «Αυτή την ατμόσφαιρα θέλω, όχι να βλέπω το παιδί να έχει ξεχαστεί μπροστά στο λάπτοπ ή στο iPad μέχρι να τα πει η μαμά του με τις φίλες της…».



Οι αντιδράσεις στην απαγόρευση του λάπτοπ είναι ανάμεικτες. Από τη μία υπάρχουν οι πελάτες που θέλουν να χαλαρώσουν, που αναζητούν πιο αργούς ρυθμούς και επικροτούν την απαγόρευση. «Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει και κάποιους πελάτες» παραδέχεται η Κάτριν Τις.



Στο ίδιο μήκος κύματος ο Βιτσέντζο Μποντζάτο λέει ότι «υπάρχουν κάποιοι που μας βρίζουν, αλλά στο κάτω κάτω όποιος ενοχλείται μπορεί να πάει αλλού». Κάποιοι εκδικούνται με αρνητικές αξιολογήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά παρά ταύτα, «το κατάστημα είναι πάντα γεμάτο» λέει ο Ιταλός γαστρονόμος.

Tο καφέ που γίνεται… co-working-space

Θεωρητικά βέβαια, υπάρχει και μία άλλη λύση: Κάποιοι ιδιοκτήτες καφέ κάνουν ειδικές προσφορές για τους πελάτες με λάπτοπ ή τους παραχωρούν μία ξεχωριστή αίθουσα. Για παράδειγμα, το Café Doppio στην Κωνσταντία απαγορεύει τα λάπτοπ στον κεντρικό χώρο, αλλά, όπως λέει η ιδιοκτήτρια Νικολά Φουρτβένγκλερ, «όσους έρχονται για δουλειές, τους παραπέμπουμε στην πίσω αίθουσα».



Ο συγκεκριμένος χώρος έχει γίνει co-working-space, που στοιχίζει πέντε ευρώ την ώρα για κάθε τραπέζι, με δωρεάν μεταλλικό νερό και έκπτωση στα αναψυκτικά. Όποιος καθίσει εκεί, μπορεί να φέρει το τσάι ή τα κουλουράκια του από το σπίτι, σερβιτόροι δεν έρχονται για παραγγελίες. Ο χώρος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε φοιτητές Νομικής, που κάθονται στα τραπέζια με τον υπολογιστή τους και τους χαρακτηριστικούς ογκώδεις Κώδικες για να διαβάσουν.



Κάποιοι ιδιοκτήτες καφέ θα ήθελαν να πάνε ένα βήμα πιο πέρα και να απαγορεύσουν ακόμη και τη χρήση κινητών. «Θα ήθελα να καθιερώσω μία 'ημέρα χωρίς κινητό', αλλά κάτι τέτοιο δεν μου φαίνεται ρεαλιστικό» λέει η Κατρίν Τις. «Βλέπουμε όλο και πιο έντονα ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς κινητό…».



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

