Ένα φριχτό έγκλημα στο κρατικό πάρκο Devil’s Den, στο Άρκανσας των ΗΠΑ, ερευνά η αστυνομία. Οι τοπικές αρχές συνέλαβαν και απήγγειλε κατηγορίες σε έναν 28χρονο καθηγητή, για τη δολοφονία ενός παντρεμένου ζευγαριού που έκανε πεζοπορία με τα παιδιά τους.

Ο Αντριου Τζέημς ΜακΓκάν κατηγορείται ότι σκότωσε τους Κλίντον και Αμάντα Μπρινκ ενώ, για άγνωστο λόγο, δεν πείραξε τις δύο κόρες τους 7 και 9 ετών, οι οποίες είναι σώες και βρίσκονται υπό τη φροντίδα συγγενών.

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε ένα μονοπάτι και οι αρχές συνέλαβαν τον 28χρονο δάσκαλο 5 μέρες αργότερα, στο κουρείο μιας κοντινής πόλης.

Μάλιστα, η αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα σκίτσο και φωτογραφία υπόπτου που αναζητούσε σε σχέση με την επίθεση, το οποίο βοήθησε στο να εντοπιστεί και να συλληφθεί, χθες Τετάρτη, στην πόλη Springdale.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες για την υπόθεση, ούτε έχει αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκε το ζευγάρι.

Επίσης, οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει το κίνητρο πίσω από τους δύο φόνους.

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό το Σάββατο και από τότε το πάρκο έχει κλείσει για το κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΜακΓκάν είχε προσληφθεί στα Δημόσια Σχολεία του Springdale ως υποψήφιος εκπαιδευτικός για το επερχόμενο σχολικό έτος, αλλά δεν είχε έρθει ακόμα σε επαφή με μαθητές ή οικογένειες.

Ο Τζάρεντ Κλίβελαντ, διευθυντής των Δημόσιων Σχολείων Σπρίνγκντεϊλ, δήλωσε ότι ο ΜακΓκαν δεν είχε ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά του και ότι η περιφέρεια δεν μπορούσε να παράσχει περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενος την έρευνα.

Μία γυναίκα που ο γιος της ήταν μαθητής του ΜακΓκαν στο δημοτικό σχολείο του Φλάουερ Μάουντ του Τέξας, πριν 3 χρόνια, περιέγραψε τον 28χρονο ως τον «πιο αντιδραστικό δάσκαλο που είχε γνωρίσει ποτέ».

«Αρκετά ψυχρός. Θα μπορούσες να του κάνεις μια ερώτηση και θα σου έδινε μια μονολεκτική απάντηση», είπε η Σιέρα Μάρκουμ. «Συνολικά, απλώς αδιάφορος για τους μαθητές του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.