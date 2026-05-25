Πετρέλαιο: Σε χαμηλό δύο εβδομάδων λόγω αισιοδοξίας για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων κινούνται οι τιμές πετρελαίου, καταγράφοντας απώλειες περίπου 7%, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ προχωρούν, αν και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Το αμερικανικό αργό WTI παράδοσης Ιουλίου καταγράφει πτώση περίπου 6,88% στα 89,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent παράδοσης Αυγούστου υποχωρεί επίσης κατά 6,55%, στα 93,65 δολάρια.

«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με οργανωμένο και εποικοδομητικό τρόπο και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει το Σάββατο ότι μια συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και άλλα ζητήματα έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε αφήσει ξανά να εννοηθεί ότι η κρίση με το Ιράν πλησιάζει σε λύση, πριν οι εντάσεις κλιμακωθούν εκ νέου και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξευθούν.

Το αμερικανικό αργό είχε χάσει πάνω από 8% την περασμένη εβδομάδα και το Brent περισσότερο από 5%, αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι ανέστειλε την τελευταία στιγμή την επανέναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν για να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία. Παρά την πρόσφατη πτώση, οι τιμές παραμένουν αυξημένες κατά περισσότερο από 30% από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν.

Το Ιράν έχει επιβάλει de facto αποκλεισμό στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ από τις αρχές Μαρτίου, απαιτώντας από τα πλοία να λαμβάνουν άδεια διέλευσης ή να διακινδυνεύουν επίθεση. Ο αποκλεισμός επιβλήθηκε μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά τα οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και άλλα κορυφαία στελέχη του ιρανικού καθεστώτος.

Το Στενό του Ορμούζ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης πετρελαίου παγκοσμίως, καθώς πριν από τον πόλεμο από εκεί περνούσε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς. Ο αποκλεισμός έχει περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές εφοδιασμού στην ιστορία.

Σε απάντηση, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια και πλοία. Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός θα παραμείνει «σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να πιστοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία».



Πηγή: skai.gr

