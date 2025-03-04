Συνέπειες και αντιδράσεις από την επιβολή δασμών του Τραμπ

Μετά τους δασμούς που επέβαλλε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μεξικό και τον Καναδά εκφράζονται φόβοι για αποδυνάμωση της οικονομίας της Βόρειας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο που οι καταναλωτές υφίστανται σημαντικές πιέσεις λόγω του πληθωρισμού.

Ο Τραμπ επίσης διπλασίασε τους δασμούς σε όλες τις κινεζικές εισαγωγές στο 20% από 10%. Αυτοί οι δασμοί προστίθενται στους ήδη υφιστάμενους ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Η Κίνα και ο Καναδάς αντέδρασαν αμέσως με αντίποινα σε αμερικανικά προϊόντα, απειλώντας να πυροδοτήσουν έναν επιζήμιο εμπορικό πόλεμο. Το Μεξικό δήλωσε ότι θα ανακοινώσει αντίμετρα την Κυριακή.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι για να περιοριστεί η ροή φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε στον Καναδά και το Μεξικό επαρκή χρόνο για να περιορίσουν τη δραστηριότητα των επικίνδυνων καρτέλ και την εισροή θανατηφόρων ναρκωτικών στη χώρα μας, απέτυχαν να αντιμετωπίσουν επαρκώς την κατάσταση», ανέφερε δήλωση του Λευκού Οίκου λίγο πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί.

Ωστόσο, οι δασμοί έρχονται σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός. Οι Αμερικανοί και η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκονται σε εύθραυστη κατάσταση, όπως δείχνουν πρόσφατα στοιχεία.

Οι δασμοί του Τραμπ απειλούν να αυξήσουν τις τιμές που πληρώνουν οι Αμερικανοί για ένα ευρύ φάσμα αγαθών που εισάγονται από τις τρεις χώρες, οι οποίες συνολικά απέστειλαν στις ΗΠΑ πέρυσι αγαθά αξίας 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου. Αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της αξίας όλων των αγαθών που εισήγαγαν οι ΗΠΑ το περασμένο έτος.

Τα μόνα αγαθά από τον Καναδά που δεν θα υπόκεινται σε δασμό 25% είναι τα ενεργειακά προϊόντα, όπως το αργό πετρέλαιο, ένα από τα κύρια αγαθά που εισάγουν οι ΗΠΑ από εκεί. Αντίθετα, θα υπόκεινται σε φόρο 10%.

Φρέσκα προϊόντα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ηλεκτρονικά, όπως τηλέφωνα και υπολογιστές, είναι μεταξύ των κύριων αγαθών που εισάγουν οι ΗΠΑ από το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα και τα οποία τώρα θα υπόκεινται σε δασμούς μεταξύ 20% και 25%.

Οι μετοχές των παγκόσμιων αυτοκινητοβιομηχανιών που έχουν εργοστάσια στο Μεξικό υποχώρησαν απότομα το πρωί της Τρίτης. Η γερμανική Volkswagen σημείωσε πτώση σχεδόν 4%, ενώ η Stellantis ( STLA ), η εταιρεία κατασκευής Chrysler και Jeep— υποχώρησε σχεδόν 7%.

Η Κίνα και ο Καναδάς απάντησαν – Έπονται τα αντίποινα του Μεξικού

Το Πεκίνο αντέδρασε την Τρίτη ανακοινώνοντας δασμούς 15% στις εισαγωγές κοτόπουλου, σιταριού, καλαμποκιού και βαμβακιού από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση της Επιτροπής Δασμών του Κρατικού Συμβουλίου. Επιπλέον, επιβλήθηκε δασμός 10% σε προϊόντα όπως σόργο, σόγια, χοιρινό, βοδινό, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ξεχωριστά, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας πρόσθεσε 15 αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευάστριας εταιρείας drone Skydio, στη λίστα ελέγχου εξαγωγών, απαγορεύοντας στις κινεζικές εταιρείες να τους προμηθεύουν με εξοπλισμό διπλής χρήσης.

Τα αντίποινα της Κίνας ακολούθησαν μια «συγκρατημένη, στοχευμένη προσέγγιση με στόχο να προκαλέσει πόνο σε εκείνες τις βιομηχανίες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους υποστηρικτές της κυβέρνησης Τραμπ», δήλωσε ο Alfredo Montufar-Helu, επικεφαλής του China Center for the Conference Board. Σημείωσε ότι οι δασμοί της Κίνας της δίνουν περιθώριο για διαπραγματεύσεις για να αποφύγει δυνητικά ακόμη πιο επιζήμιους δασμούς στην πορεία.

Μιλώντας σε τακτική ενημέρωση την Τρίτη, ο Lin Jian, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε: «Η Κίνα θα πολεμήσει μέχρι τέλους» εάν οι ΗΠΑ «επιμείνουν να διεξάγουν δασμολογικό πόλεμο, εμπορικό πόλεμο ή οποιοδήποτε άλλο είδος πολέμου».

«Θέλω να επαναλάβω ότι ο κινεζικός λαός δεν φοβήθηκε ποτέ το κακό ή τα φαντάσματα, ούτε υποκύψαμε ποτέ στην ηγεμονία ή τον εκφοβισμό. Η πίεση, ο εξαναγκασμός και οι απειλές δεν είναι οι σωστοί τρόποι για να εμπλακείτε με την Κίνα. Το να προσπαθείς να ασκήσεις τη μέγιστη πίεση στην Κίνα είναι λάθος υπολογισμός», πρόσθεσε.

Η Κίνα ανακοίνωσε επίσης ότι θα σταματήσει τις εισαγωγές ξυλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αναστείλει τις άδειες τριών αμερικανικών εταιρειών για εξαγωγή σόγιας στην Κίνα και θα ξεκινήσει έρευνα αντιντάμπινγκ σε ορισμένες αμερικανικές οπτικές ίνες.

O Τραμπ ως κίνητρο για την επιβολή δασμών στην Κίνα, τον Καναδά και το Μεξικό αναφέρει ότι είναι η άσκηση πίεσης σε αυτές τις χώρες προκειμένου να διεξαγάγουν αυστηρότερους ελέγχους στη ροή της φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Στον Καναδά, ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε ότι η Οτάβα θα απαντήσει άμεσα με δασμούς αξίας 30 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (20,7 δισ. USD) σε αμερικανικά προϊόντα. Μέχρι τις 25 Μαρτίου, δήλωσε ότι ο Καναδάς θα επιβάλει επιπλέον δασμούς ύψους 125 δισ. καναδικών δολαρίων (86,2 δισ. USD).

«Ο Καναδάς δεν θα αφήσει αυτή την αδικαιολόγητη απόφαση να περάσει χωρίς απάντηση», είπε ο Τριντό.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, της μεγαλύτερης επαρχίας του Καναδά, επανέλαβε την απειλή του να διακόψει την παροχή ενέργειας στις ΗΠΑ ως αντίποινα στους δασμούς του Τραμπ.

Στο Μεξικό, η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι την Κυριακή θα ανακοινώσει αντίποινα, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται δασμοί σε αμερικανικές εισαγωγές, καθώς και μη δασμολογικά μέτρα.

«Η μονομερής απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών επηρεάζει τις εθνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, καθώς και τον λαό μας», είπε σε συνέντευξη Τύπου στην Πόλη του Μεξικού.

Οι επιπτώσεις στις δαπάνες

Αν και η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική, οι δασμοί έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων. Η έκθεση της Υπηρεσίας Οικονομικής Ανάλυσης έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες μειώθηκαν απρόσμενα τον Ιανουάριο, ενώ ο πληθωρισμός συνέχισε να αυξάνεται.

Η έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής αναμένεται να δείξει στασιμότητα στην ανάπτυξη. Οι πρώτες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ απολύει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, διαταράσσοντας τις τοπικές οικονομίες.

Η καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ απειλεί επίσης την κατασκευή κατοικιών, τη γεωργία και άλλες βασικές βιομηχανίες.

«Η επιβολή δασμών στον Καναδά και το Μεξικό απειλεί να παγώσει μια συλλογική προσπάθεια για την ενίσχυση των κοινών μας συνόρων και θα ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο με τους στενότερους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής», δήλωσε τη Δευτέρα η αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικού Εμπορίου (NFTC) για την παγκόσμια εμπορική πολιτική Tiffany Smith.

Περισσότεροι δασμοί;

Ο Τραμπ υπαινίσσεται ότι θα ακολουθήσουν περισσότεροι δασμοί και ότι αυτός ο γύρος είναι μόνο η αρχή.

Οι δασμοί για το χάλυβα και το αλουμίνιο πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 12 Μαρτίου. Και οι αμοιβαίοι δασμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις 2 Απριλίου.

Παράλληλα, ο Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με περισσότερους δασμούς. Την περασμένη εβδομάδα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη διερεύνηση των δασμών στην ξυλεία. Παρόλο που έχει πει ότι η Αμερική δεν χρειάζεται καναδική ξυλεία, ο δασμός μπορεί να αυξήσει τις τιμές των νέων κατοικιών.

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις εγχώριες πωλήσεις. Οι συγκεκριμένοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Απριλίου, είπε σε ανάρτηση του Truth Social.



Πηγή: skai.gr

