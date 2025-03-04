BBC: Τι σημαίνει για το Κίεβο και την Ευρώπη αν «κοπεί» η αμερικανική βοήθεια

Η αποφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει εξ ολοκλήρου τη στρατιωτική -και όχι μόνο- βοήθεια στην Ουκρανία, μετά το «ναυάγιο» της επίσκεψης Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ισοδυναμεί με ένα ισχυρή πλήγμα, όχι μόνο για το Κίεβο, αλλά και για την Ευρώπη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ αρνούνται στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο μπλόκαραν τη μεγαλύτερη δόση στρατιωτικής βοήθειας του τότε προέδρου Τζο Μπάιντεν για την Ουκρανία το καλοκαίρι του 2023.

Στη συνέχεια, η Ουκρανία κατάφερε σχεδόν να εξαντλήσει τα υπάρχοντα αποθέματα πυρομαχικών της, ακόμη και με τη βοήθεια της Ευρώπης. Το Κογκρέσο, τότε, ενέκρινε τελικά το πακέτο βοήθειας των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων την άνοιξη του 2024. Ήταν τη στιγμή που η Ουκρανία πάλευε να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο. Η άφιξη των αμερικανικών όπλων με καθυστέρηση βοήθησε να αλλάξει η κατάσταση.

Όπως και το 2024, μπορεί να περάσουν μήνες μέχρι να γίνουν αισθητές οι επιπτώσεις της διακοπής της αμερικανικής βοήθειας – τουλάχιστον όσον αφορά τα πυρομαχικά και το υλικό. Τα ευρωπαϊκά έθνη έχουν αυξήσει σταδιακά την παραγωγή βλημάτων πυροβολικού. Συνολικά η Ευρώπη παρέχει τώρα στην Ουκρανία το 60% της συνολικής βοήθεια, -σε επίπεδο ποοότητας- άρα περισσότερα όπλα από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία. Ένας δυτικός αξιωματούχος το περιέγραψε πρόσφατα ως «η κρέμα» όσον αφορά τα όπλα.

Η ικανότητα της Ουκρανίας να προστατεύει τους ανθρώπους και τις πόλεις της έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε εξελιγμένα συστήματα αεράμυνας των ΗΠΑ – όπως οι συστοιχίες Patriot και το NASAMS – που αναπτύχθηκαν από κοινού με τη Νορβηγία.

Οι ΗΠΑ έδωσαν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλης εμβέλειας – με πυραύλους HIMARS και ATACM. Οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει τη χρήση τους εντός της Ρωσίας, αλλά εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας για να χτυπήσουν στόχους υψηλής σημασίας στα κατεχόμενα εδάφη.

Δεν είναι μόνο η ποιότητα, αλλά και η ποσότητα. Ως ο πιο ισχυρός στρατός του κόσμου, κατάφερε να στείλει εκατοντάδες πλεονάζοντα Humvee και τεθωρακισμένα οχήματα, αριθμούς που οι μικρότεροι ευρωπαϊκοί στρατοί δεν θα μπορούσαν ποτέ να ταιριάξουν.

Η απουσία αυτής της βοήθειας μπορεί να πάρει χρόνο για να φτάσει στην πρώτη γραμμή. Αλλά θα μπορούσε να υπάρξει πιο ανησυχητικός άμεσος αντίκτυπος, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών.

Κανένα έθνος δεν μπορεί να συγκριθεί με τις ΗΠΑ όσον αφορά την παρακολούθηση στο διάστημα, τη συλλογή πληροφοριών και τις επικοινωνίες. Και δεν παρέχεται μόνο από τον αμερικανικό στρατό, αλλά και από εμπορικές εταιρείες.

Πάρτε γικα παράδειγμα το δορυφορικό δίκτυο επικοινωνίας Starlink του Ίλον Μασκ. Κάθε ουκρανική θέση που έχω επισκεφτεί στην πρώτη γραμμή έχει ένα πιάτο Starlink. Χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση των τελευταίων πληροφοριών στο πεδίο της μάχης. Ήταν απαραίτητες για τον συντονισμό επιθέσεων πυροβολικού και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Δεδομένου ότι ο Ίλον Μασκ είναι ένα βασικό πρόσωπο στην αμερικανική κυβέρνηση, φαίνεται πολύ απίθανο να είναι πλέον διατεθειμένος να πληρώσει τον λογαριασμό. Είναι επίσης σκληρός επικριτής του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Θα εμποδίσουν οι ΗΠΑ τις ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν τον αμερικανικό εξοπλισμό τους στην Ουκρανία; Όταν η Ευρώπη ήθελε να παράσχει τζετ F-16 αμερικανικής κατασκευής στην Ουκρανία, έπρεπε πρώτα να λάβει την έγκριση της Ουάσιγκτον.

Και μετά τι γίνεται με τη συντήρηση του εξοπλισμού που παρέχεται από τις ΗΠΑ; Οι ΗΠΑ έχουν επίσης εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις και στη συνέχεια τις βοηθούν να συντηρούν εξοπλισμό που προμηθεύεται από τις ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν ήρε τους περιορισμούς στους Αμερικανούς εργολάβους που εργάζονταν στην Ουκρανία προς το τέλος της θητείας του. Ειδικά τα αεροσκάφη F-16 χρειάζονται μηχανικούς και ανταλλακτικά για να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Η απόφαση του Τραμπ να σταματήσει τη βοήθεια μπορεί, σε πολλούς στην Ουκρανία και πέραν αυτής, να φαίνεται ενοχλητική. Αλλά υπάρχει επίσης ξεκάθαρα πολιτικός στόχος να τους αναγκάσει να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων νωρίτερα.

Η ελπίδα μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων είναι ότι θα είναι απλώς μια παύση. Χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, η Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ακόμη πιο σκληρό αγώνα για επιβίωση.





Πηγή: skai.gr

