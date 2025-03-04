Η κυβέρνηση του Nτόναλντ Τραμπ και η Ουκρανία αναμένεται να υπογράψουν τη διαφιλονικούμενη συμφωνία για τα ορυκτά, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τέσσερα άτομα.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμβούλους του ότι θέλει να ανακοινώσει τη συμφωνία στην ομιλία του στο Κογκρέσο το βράδυ της Τρίτης, ανέφεραν τρεις από τις πηγές, προειδοποιώντας ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί και ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει.

Διαψεύδει ο αμερικανός ΥΠΟΙΚ

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε την Τρίτη για τη συμφωνία για τα ορυκτά, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ είπε στο Fox News ότι «δεν υπάρχει προγραμματισμένη υπογραφή».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι κατά την ομιλία του που θα εκφωνήσει σήμερα ενώπιον των δύο σωμάτων του Κογκρέσου θα ανακοινώσει «πολύ σημαντικά πράγματα» και ότι «θα πει τα πράγματα όπως είναι».

Η υπογραφή της συμφωνίας ακυρώθηκε την Παρασκευή, μετά από μια έντονη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αποχώρηση του Ουκρανού ηγέτη από τον Λευκό Οίκο. Ο Ζελένσκι είχε ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να υπογράψει τη συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιτέθηκαν φραστικά στον Ζελένσκι, λέγοντάς του ότι θα έπρεπε να ευχαριστήσει τις ΗΠΑ για τη στήριξή τους, αντί να ζητά επιπλέον βοήθεια.

«Παίζεις με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», τον κατηγόρησε ο Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συνομιλήσει τις τελευταίες ημέρες με αξιωματούχους στο Κίεβο για την υπογραφή της συμφωνίας για τα ορυκτά, παρά την ένταση της Παρασκευής, και προέτρεψαν τους συμβούλους του Ζελένσκι να τον πείσουν να ζητήσει ανοιχτά συγγνώμη από τον Τραμπ, σύμφωνα με μία από τις πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

Την Τρίτη, ο Ζελένσκι ανήρτησε στο X ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο «ατυχή».

«Η συνάντησή μας στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, δεν εξελίχθηκε όπως έπρεπε», ανέφερε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να φέρει την ειρήνη πιο κοντά».

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025

Η δήλωση ήρθε μετά την απόφαση του Τραμπ να παγώσει την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία, η οποία προκάλεσε σοκ στο Κίεβο και την Ευρώπη, εντείνοντας τις ανησυχίες για το πώς αυτή η κίνηση μπορεί να αποδυναμώσει το Κίεβο στο πεδίο της μάχης και αυξάνοντας την πίεση προς τους Ευρωπαίους να αναλάβουν δράση για να καλύψουν τα κενά που θα προκύψουν.

Δεν ήταν σαφές αν η συμφωνία έχει τροποποιηθεί. Η συμφωνία που επρόκειτο να υπογραφεί την περασμένη εβδομάδα δεν περιείχε ρητές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά έδινε στις ΗΠΑ πρόσβαση σε έσοδα από τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας. Προέβλεπε επίσης ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα συνεισέφερε το 50% της μελλοντικής εμπορευματοποίησης οποιωνδήποτε κρατικών φυσικών πόρων σε ένα επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης που θα διαχειρίζονταν από κοινού οι ΗΠΑ και η Ουκρανία.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή του παραμένει ανοιχτή στην υπογραφή της συμφωνίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία «θα έπρεπε να είναι δείχνει περισσότερη ευγνωμοσύνη».

«Αυτή η χώρα στάθηκε δίπλα τους σε δύσκολες και εύκολες στιγμές», είπε ο Τραμπ. «Τους έχουμε δώσει πολύ περισσότερα από ό,τι η Ευρώπη, και η Ευρώπη θα έπρεπε να είχε δώσει περισσότερα από εμάς».

Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εργαστεί υπό την ισχυρή ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη μιας ειρήνης, που θα έχει διάρκεια, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή.

«Θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση της Ουκρανίας στην ειρήνη. Κανείς μας δεν θέλει έναν αέναο πόλεμο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να επισπευστεί μια διαρκής ειρήνη. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους Ουκρανούς. Η ομάδα μου κι εγώ είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε υπό την ισχυρή ηγεσία του προέδρου Τραμπ για να επιτύχουμε μια ειρήνη που θα έχει διάρκεια», έγραψε ο Ζελένσι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα για να τερματίσουμε τον πόλεμο και τα πρώτα στάδια θα μπορούσαν να είναι η απελευθέρωση αιχμαλώτων και η εκεχειρία στον αέρα - με απαγόρευση πυραυλικών επιθέσεων, drones μεγάλου βεληνεκούς, βομβαρδισμό ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων μη στρατιωτικών υποδομών - και εκεχειρία στη θάλασσα αμέσως, εάν η Ρωσία κάνει το ίδιο. Στη συνέχεια, θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε όλα τα επόμενα στάδια και να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για να καταλήξουμε σε μια ισχυρή τελική συμφωνία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για την τροπή που πήρε η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, που κατέληξε σε μια πρωτοφανή λεκτική διαμάχη και την άκαρπη αποχώρηση του Ζελένσκι από την Ουάσιγκτον.

«Εκτιμούμε πραγματικά πόσα έχει κάνει η Αμερική για να βοηθήσει την Ουκρανία να διατηρήσει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της. Και θυμόμαστε τη στιγμή που τα πράγματα άλλαξαν όταν ο Πρόεδρος Τραμπ παρείχε στην Ουκρανία τους Javelins. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό», ανέφερε.

«Η συνάντησή μας στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, δεν πήγε όπως έπρεπε. Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη. Είναι καιρός να διορθωθούν τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία να είναι εποικοδομητική», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Όσον αφορά τη συμφωνία για τα ορυκτά και την ασφάλεια, τόνισε η Ουκρανία είναι έτοιμη να την υπογράψει ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε βολική μορφή. «Βλέπουμε αυτήν τη συμφωνία ως ένα βήμα για μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερές εγγυήσεις ασφάλειας και ελπίζω πραγματικά ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

