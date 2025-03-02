Το μέλλον της Συρίας θα συζητηθεί στην Άγκυρα

Τούρκοι και Βρετανοί αξιωματούχοι θα συζητήσουν το μέλλον της Συρίας στη διάρκεια μιας συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Άγκυρα.

Η ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνει ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, τις κυρώσεις, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε σήμερα μία πηγή του τουρκικού υπουργείου των Εξωτερικών.

Η Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ήταν ο κεντρικός υποστηρικτής των ανταρτών που πολεμούσαν για χρόνια κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ, ενώ διατηρεί στενές σχέσεις με τη νέα διοίκηση στη Δαμασκό, μετά την πτώση του Άσαντ από την εξουσία την προηγούμενη χρονιά.

Η Άγκυρα έχει υποσχεθεί τη χορήγηση βοήθειας για την ανοικοδόμηση της Συρίας, αλλά και για την εκπαίδευση, αλλά και το τον εφοδιασμό με όπλα και εξοπλισμό των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας.

Η Βρετανία δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι θα αναπροσαρμόσει τις κυρώσεις της κατά της κυβέρνησης της Συρίας μετά από την πτώση του Άσαντ, διασφαλίζοντας ωστόσο, ότι θα παραμείνουν σε ισχύ, το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, αλλά και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις κατά μελών της προηγούμενης κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

