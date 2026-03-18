Συνάντηση ΥΠΕΞ Αραβικών και Ισλαμικών χωρών σήμερα στο Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει σήμερα στο Ριάντ μια συμβουλευτική συνάντηση υπουργών Εξωτερικών από διάφορες αραβικές και ισλαμικές χώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση τρόπων στήριξης της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

