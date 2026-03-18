Αναθεώρηση άρθρου του Συντάγματος στο Ελ Σαλβαδορ: Επιτρέπει την ισόβια κάθειρξη σε εγκληματίες

Το κοινοβούλιο του Σαλβαδόρ ενέκρινε χθες Τρίτη αναθεώρηση άρθρου του Συντάγματος με την οποία θεσπίστηκε η δυνατότητα επιβολής ποινών ισόβιας κάθειρξης σε «δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες», όπως αξίωνε ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, γνωστός για τον «πόλεμο» τον οποίο έχει κηρύξει στις συμμορίες.

Η αναθεώρηση κατήργησε τη συνταγματική απαγόρευση των «ποινών ισόβιας κάθειρξης». Εγκρίθηκε με τις ψήφους 59 από τα 60 μέλη του κοινοβουλίου της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της σαλβαδοριανής εθνικής αντιπροσωπείας Ερνέστο Κάστρο.

Ως χθες, η βαρύτερη προβλεπόμενη ποινή στο Σαλβαδόρ ήταν τα 60 χρόνια κάθειρξης.

Πηγή: skai.gr

