Πορείες μνήμης για τα Τέμπη και στη Γερμανία

«Δικαιοσύνη για τα Τέμπη». Αυτό είναι το σύνθημα που στέλνουν σήμερα Έλληνες στη Γερμανία, τιμώντας τη μνήμη των 57 θυμάτων του τραγικότερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην ελληνική ιστορία. Στέλνουν όμως κι ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για απονομή δικαιοσύνης, δύο χρόνια μετά, με τα ερωτήματα ακόμη να παραμένουν ανοιχτά.



Όπως λένε στην DW όλο αυτό το διάστημα άνθρωποι που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη στη Γερμανία, δεν έχει σημασία το γεγονός ότι ζουν μακριά από την Ελλάδα. Ό,τι συμβαίνει εκεί τους αφορά και τους επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα. Πολλοί δεν αποκλείουν την επιστροφή στην Ελλάδα και για αυτό η υπόθεση των Τεμπών πονάει ακόμα περισσότερο.



Ειδικά φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι που ήρθαν στη Γερμανία τα τελευταία δέκα με δεκαπέντε χρόνια σκέφτονται ένα, όπως μας λένε: ότι θα μπορούσε να είχε συμβεί στον οποιονδήποτε αυτή η τραγωδία και ότι η υπόθεση των Τεμπών έφερε στο φως με τον πιο βάναυσο τρόπο χρόνιες παθογένειες της Ελλάδας. Τις ίδιες παθογένειες που ώθησαν πολλούς να μεταναστεύσουν.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη Γερμανία

Σήμερα το απόγευμα αναμένονται πορείες ανά τη Γερμανία, από τη γερμανική πρωτεύουσα, μπροστά από την ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο, μέχρι τη Βόρεια-Ρηνανία Βεστφαλία και τη Βαυαρία. Στην Κολωνία, το Ντίσελντορφ, το Ντόρτμουντ, τη Βόννη. Στο Αμβούργο, τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο, τη Στουτγκάρδη, το Ανόβερο, τη Δρέσδη. Όπου υπάρχουν Έλληνες. Μπροστά από κτήρια των ελληνικών διπλωματικών αρχών ή απλώς σε κεντρικές πλατείες.



Όλοι ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης αλλά και ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις δημόσιες υποδομές. «Δεν ξεχνάμε» λέει η Ελληνική Κοινότητα Μονάχου, ενώ όπως υπογραμμίζουν πολλές ελληνικές κοινότητες και σύλλογοι της Γερμανίας «σε όλη την ΕΕ υπάρχουν Τέμπη», στέλνοντας έτσι ένα ευρύτερο μήνυμα για την ανάγκη ασφάλειας και προστασίας της ζωής που συχνά τίθενται σε δεύτερη μοίρα μπροστά στον βωμό του επενδυτικού κέρδους.

