Συνάντηση Τραμπ-Πέτρο στον Λευκό Οίκο - «Γκουστάβο - Μεγάλη τιμή - Αγαπώ την Κολομβία»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο άφησε να εννοηθεί την Τρίτη ότι είχε μια θετική συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, παρά τους φόβους ορισμένων αναλυτών και συμβούλων που αμφισβήτησαν το κατά πόσον οι δύο ηγέτες θα τα πήγαιναν καλά, δεδομένων των αντικρουόμενων ιδεολογιών τους.

Ενώ δεν επετράπη η παρουσία των μέσων ενημέρωσης στη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες, και ο Λευκός Οίκος είχε δημοσιεύσει ελάχιστες πληροφορίες, ο Πέτρο άφησε να εννοηθεί ότι η συνάντηση ήταν εγκάρδια.

Μετά τη συνάντηση, ο Πέτρο δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X με ένα σημείωμα που προφανώς ήταν γραμμένο από τον Τραμπ με τη φράση: «Γκουστάβο - Μεγάλη τιμή - αγαπώ την Κολομβία». Περιείχε επίσης μια φωτογραφία των δύο ηγετών να σφίγγουν τα χέρια και να χαμογελούν.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

«Αυτό που ένιωσα ή είδα μέσω του Τύπου και των κοινωνικών δικτύων σχετικά με τις ιδέες μου - δεν το είδα εκεί. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο με άλλους αξιωματούχους παρά με αυτόν (σ.σ. τον Τραμπ)», δήλωσε ο Πέτρο σε συνέντευξή του στον κολομβιανό ραδιοφωνικό σταθμό Caracol.

Ο Πέτρο είπε ότι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να βοηθήσει στη σύλληψη μεγάλων εμπόρων ναρκωτικών που ζουν εκτός Κολομβίας.

«Του έδωσα τα πραγματικά ονόματα και τα ψευδώνυμα των αρχηγών στην Κολομβία και αυτών που ζουν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών». πρόσθεσε.

Ο Πέτρο είπε ότι ζήτησε επίσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μεσολαβήσει σε μια διπλωματική διαμάχη μεταξύ της Κολομβίας και του γειτονικού Ισημερινού, του οποίου ο πρόεδρος, Ντάνιελ Νομπόα, είναι ένθερμος σύμμαχος του Τραμπ.

Σε μία ακόμη ανάρτησή του ο Κολομβιανός πρόεδρος, σημείωσε ότι η συνάντηση βασίστηκε στον σεβασμό μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και τόνισε τη σημασία της οικοδόμησης συμφωνιών μέσω του διαλόγου και της συνύπαρξης μεταξύ των λαών της ηπείρου.

Durante su visita a Washington D. C., el Presidente @PetroGustavo señaló que la reunión permitió un diálogo basado en el respeto entre civilizaciones distintas, y resaltó la importancia de construir acuerdos desde el diálogo y la convivencia entre los pueblos del continente para… pic.twitter.com/ZgMhsniWZ7 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 3, 2026

Προώθηση ενός αγροτικού κινήματος

Όπως ανακοίνωσε η προεδρία της Κολομβίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Πέτρο δήλωσε ότι, παρά τις διαφορές σε θέματα όπως η εμπορία ναρκωτικών και η ενέργεια, η συνάντηση με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ άφησε μια αισιόδοξη ισορροπία και τόνισε ότι η ελευθερία είναι το κύριο σημείο σύγκλισης μεταξύ των δύο χωρών.

«Η εντύπωση που σχημάτισα για τη συνάντηση που είχαμε πριν από μόλις μερικές ώρες είναι πως ήταν πάνω απ’ όλα θετική. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων ότι η Κολομβία επιδιώκει να βελτιώσει την καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών χωρίς να διαστρεβλώσει τις διεθνείς συνθήκες για πολιτικούς σκοπούς και σημείωσε ότι μία από τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η προώθηση ενός αγροτικού κινήματος που θα αντικαθιστά την καλλιέργεια φύλλων κόκας με νόμιμες καλλιέργειες όπως καφές, κακάο και άλλα προϊόντα, προκειμένου να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός του οικονομικού συστήματος της χώρας.

El Presidente @PetroGustavo afirmó que Colombia busca mejorar la lucha contra el narcotráfico sin distorsionar los tratados internacionales con fines políticos, y señaló que uno de los acuerdos con Estados Unidos es avanzar hacia una verificación científica e independiente de los… pic.twitter.com/RnHO5wiZNN — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 3, 2026

Η σκληρή κριτική

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του για αμερικανική κυριαρχία σε όλη τη Λατινική Αμερική, έχει αποκαλέσει τον Οκτώβριο τον Πέτρο «ναρκοηγέτη», χωρίς να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία, και τον Ιανουάριο, έθεσε το ζήτημα της στρατιωτικής δράσης εναντίον του μακροχρόνιου συμμάχου, τον οποίο έχει κατηγορήσει ότι δεν κατάφερε να ελέγξει το εμπόριο ναρκωτικών.

Ο Πέτρο έχει ασκήσει σκληρή κριτική στον Τραμπ. Έχει δηλώσει ότι οι θανατηφόρες επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ σε φερόμενα ως «ναρκόπλοια» συνιστούν εγκλήματα πολέμου και χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση τον περασμένο μήνα που ανέτρεψε τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ως «απαγωγή».

Τον Ιανουάριο, οι δύο ηγέτες είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία την οποία και οι δύο περιέγραψαν θετικά και η οποία οδήγησε στην πρόσκληση του Πέτρο στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι ο τόνος του Πέτρο είχε αλλάξει τελευταία, υπονοώντας ότι είχε γίνει πιο συναινετικός μετά την αιχμαλώτιση του Μαδούρο.

Τραμπ: «Τα πήγαμε πολύ καλά»

Η ένταση στις σχέσεις των δύο προέδρων φαίνεται ότι μειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου, όταν μίλησαν για πρώτη φορά τηλεφωνικά. Η Κολομβία έκανε επίσης μια «χειρονομία» καλής θέλησης απέναντι στον Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι θα ξαναρχίσουν οι πτήσεις επαναπατρισμού μεταναστών από τις ΗΠΑ, με κολομβιανά αεροσκάφη, που είχαν διακοπεί εδώ και οκτώ μήνες.

Η Μπογκοτά δέχτηκε επίσης να ξαναρχίσουν οι ψεκασμοί γλυφοσάτης στις καλλιέργειες κόκας, πρακτική που είχε εγκαταλειφθεί από το 2015 για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Ο Γκουστάβο Πέτρο είχε αντιταχθεί σθεναρά στη χρήση γλυφοσάτης, την εποχή που ήταν γερουσιαστής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση, είπε στον Τύπο στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ότι οι δύο ηγέτες «τα πήγαν πολύ καλά», παρόλο που προηγουμένως είχαν επικρίνει έντονα ο ένας τον άλλον. «Δεν ένοιωσα προσβεβλημένος (από τις επικρίσεις του Πέτρο πριν τη συνάντηση)», είπε ο Τραμπ, «καθώς δεν τον γνώριζα», αλλά «είναι πολύ καλός και θα συνεργαστούμε σε κάποια θέματα».

Ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε επίσης θετικά, ερωτηθείς αν έκλεισε συμφωνία με τον κολομβιανό ομόλογό του για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. «Ναι, εργαστήκαμε για αυτό και συνεννοηθήκαμε πολύ καλά, είχαμε πολύ καλή συνάντηση», είπε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

President Trump says he “got along very well” with Colombia’s President Gustavo Petro following their meeting at the White House.



The meeting comes as both countries look to reset a once-close Washington–Bogotá relationship that has deteriorated over the past year… pic.twitter.com/j5IeL2eyFJ — Bloomberg TV (@BloombergTV) February 3, 2026

“He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know at all. And we got along very well. And we are we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions”.

Ο κορυφαίος παραγωγός κόκας στον κόσμο

Στη συνάντηση της Τρίτης, οι Κολομβιανοί αξιωματούχοι σχεδίαζαν να παρουσιάσουν λεπτομερώς τα κύρια επιτεύγματά τους στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τις κατασχέσεις κοκαΐνης, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη, ένας βοηθός του Πέτρο φαίνεται να κρατάει ένα φυλλάδιο που γράφει: «ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Ο Νο. 1 σύμμαχος της Αμερικής εναντίον των ναρκωτικών».

Αν οι ηγέτες δεν είχαν καταφέρει να επιτύχουν μια πιο διαρκή προσέγγιση, αυτό θα μπορούσε να είχε βαθιές επιπτώσεις για την περιφερειακή ασφάλεια, ανέφεραν οι αναλυτές.

Η Κολομβία είναι ο κορυφαίος παραγωγός κόκας στον κόσμο, του κύριου συστατικού της κοκαΐνης, ενώ αρκετές τρομοκρατικές οργανώσεις από τις ΗΠΑ δραστηριοποιούνται στη χώρα. Υπό την ηγεσία του Πέτρο, η παραγωγή κόκας στην Κολομβία έχει αυξηθεί, αν και τα ακριβή στοιχεία αποτελούν αντικείμενο διαφωνίας.

Παραδοσιακά, η Κολομβία υπήρξε ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, συνεργαζόμενη στενά με την Ουάσινγκτον για την καταστολή των ροών ναρκωτικών προς τα βόρεια.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πέτρο προέτρεψε τους Κολομβιανούς μετανάστες να επιστρέψουν από τη Χιλή, την Αργεντινή και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μην αντιμετωπίζονται σαν «σκλάβοι». Είπε επίσης ότι είναι καλύτερο να ζεις στην Αβάνα παρά στο Μαϊάμι, το οποίο χαρακτήρισε ως πόλη «με μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα» και «χωρίς κουλτούρα».

