Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε «πολύ σοβαρή δράση» εναντίον της Κολομβίας, λόγω του ρόλου της στη διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο.

Χαρακτήρισε τον ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο «κακό τύπο» — μερικές ημέρες αφού τον αποκάλεσε «βαρόνο των ναρκωτικών».

Από την άλλη πλευρά, ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο έκανε σαφές χθες πως εννοεί να «αμυνθεί δικαστικά» μετά τον χαρακτηρισμό «κακός τύπος» από τον αμερικανό ομόλογό του.

«Έναντι των συκοφαντιών οι οποίες διατυπώθηκαν σε βάρος μου στην επικράτεια των ΗΠΑ από κορυφαίους αξιωματούχους θα αμυνθώ δικαστικά με αμερικανούς δικηγόρους ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης», ανέφερε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της λατινοαμερικάνικης χώρας μέσω X.

De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense.



Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe.



Cuando requieran nuestra… https://t.co/EQbXYRRQeB — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2025

Η σχέση της Κολομβίας και των ΗΠΑ, παραδοσιακά στενών συμμάχων, διέρχεται περίοδο μεγάλης έντασης, με τους ηγέτες τους να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες το τελευταίο διάστημα.

Ρούμπιο: «Αυτός ο τύπος είναι τρελός»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε επίσης τον κολομβιανό πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο «τρελό», με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Μπογοτά, αφού ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός επέκρινε πλήγμα των ΗΠΑ στον Ειρηνικό εναντίον πλεούμενου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά.

«Νομίζω ότι οι κολομβιανές αρχές, ιδίως ο στρατός και η αστυνομία, είναι πάντα πολύ υπέρ της Αμερικής. Το μόνο πρόβλημα στην Κολομβία είναι ο τρελός πρόεδρος», είπε ο κ. Ρούμπιο, ορκισμένος εχθρός ηγετών της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, σε δημοσιογράφους.

«Αυτός ο τύπος είναι τρελός — τρελός! Δεν είναι καλά στα μυαλά του», επέμεινε.

Πηγή: skai.gr

