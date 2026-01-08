Ο κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον του πρώτου με δηλώσεις σε ΜΜΕ ή μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, είχαν την πρώτη τους τηλεφωνική συνδιάλεξη, έπειτα από τις επανειλημμένες απειλές του ρεπουμπλικάνου πως θα μπορούσαν να εξαπολυθούν πλήγματα των ΗΠΑ στην Κολομβία.

Μετά τη συνδιάλεξη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήγγειλε μέσω Truth Social, ότι θα υποδεχτεί τον κολομβιανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο «στο εγγύς μέλλον».

«Ο κολομβιανός πρόεδρος τηλεφώνησε για να εξηγήσει την κατάσταση όσον αφορά τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες που είχαμε», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι «αδημονεί» να τον συναντήσει.

Η ανάρτηση:

Ήταν μεγάλη τιμή να μιλήσω με τον Πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος τηλεφώνησε για να εξηγήσει την κατάσταση με τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες που είχαμε. Εκτίμησα το τηλεφώνημά του και τον τόνο του και ανυπομονώ να τον συναντήσω στο εγγύς μέλλον. Γίνονται διευθετήσεις μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Υπουργού Εξωτερικών της Κολομβίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο για τη συνομιλία, χωρίς να διευκρινίσει το περιεχόμενο, ή τη διάρκεια της συνδιάλεξης. Πάντως, σύμφωνα με κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, ο τόνος της συνομιλίας, που διήρκεσε περίπου δεκαπέντε λεπτά, ήταν ήρεμος.

Ο κολομβιανός πρόεδρος έχει επικρίνει έντονα την αμερικανική στρατιωτική δράση που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ στην περιοχή και κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «χωρίς νομική βάση».

Ο κ. Τραμπ από την πλευρά του έκρινε πως ο κ. Πέτρο καλά θα κάνει να «προσέχει τα οπίσθιά του», ενώ χαρακτήρισε τον ομόλογό του «άρρωστο» άνθρωπο, που «του αρέσει να παίρνει κοκαΐνη» και να «την πουλάει στις ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

