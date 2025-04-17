Λογαριασμός
Ιταλία: 4 νεκροί και ένας τραυματίας από πτώση καμπίνας τελεφερίκ

Το τραγικό συμβάν οφείλεται, πιθανότατα, στον σφοδρό άνεμο που πνέει στην περιοχή, όπως και στην πυκνή ομίχλη - Η καμπίνα φέρεται να έπεσε σε χαράδρα

Νάπολη

Σήμερα το απόγευμα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πτώσης καμπίνας τελεφερίκ στο όρος Φαΐτο, λίγο έξω από τη Νάπολη. Επίσης, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό ένας επιβάτης τραυματίσθηκε σοβαρά και ένας ακόμη αγνοείται.

Το τραγικό συμβάν οφείλεται, πιθανότατα, στον σφοδρό άνεμο που πνέει στην περιοχή, όπως και στην πυκνή ομίχλη. Η καμπίνα φέρεται να έπεσε σε χαράδρα και η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

