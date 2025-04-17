Σήμερα το απόγευμα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πτώσης καμπίνας τελεφερίκ στο όρος Φαΐτο, λίγο έξω από τη Νάπολη. Επίσης, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό ένας επιβάτης τραυματίσθηκε σοβαρά και ένας ακόμη αγνοείται.

Tragedia en el #MonteFaito en la zona de #CastellamareDiStabia cerca de la ciudad de #Napoli. La cabina registró un daño técnico y se cayó dejando 4 víctimas y un desaparecido. #Italia #ULTIMAHORA pic.twitter.com/Uz9M1moF4d — Davide Matrone (@Davidem281) April 17, 2025

Το τραγικό συμβάν οφείλεται, πιθανότατα, στον σφοδρό άνεμο που πνέει στην περιοχή, όπως και στην πυκνή ομίχλη. Η καμπίνα φέρεται να έπεσε σε χαράδρα και η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

