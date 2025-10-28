Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, στο Τόκιο την Τρίτη για συνομιλίες σχετικά με το εμπόριο και την ασφάλεια, μια εβδομάδα αφότου η σκληροπυρηνική συντηρητική έγινε η πρώτη γυναίκα ηγέτης της Ιαπωνίας και δεσμεύτηκε να επιταχύνει την ενίσχυση του στρατού.

Η Τακαΐτσι αναμένεται να προσφέρει ένα πακέτο αμερικανικών επενδύσεων σε μια συμφωνία ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής βιομηχανίας και αυξημένων αγορών αμερικανικής σόγιας, βενζίνης και φορτηγών, δήλωσαν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σχεδιάζει επίσης να τον ενημερώσει ότι ετοιμάζεται να τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης, ακολουθώντας άλλους ηγέτες που έχουν προτείνει τον Τραμπ για την αναγνώριση που επιδιώκει εδώ και καιρό, μετέδωσε την Τρίτη το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές.

Αυτές οι κινήσεις μπορεί να μετριάσουν τυχόν απαιτήσεις του Τραμπ προς το Τόκιο να δαπανήσει περισσότερα για την υπεράσπιση των νησιών από μια ολοένα και πιο δυναμική Κίνα, κάτι που η Τακαΐτσι προσπάθησε να αποτρέψει δεσμευόμενη την περασμένη εβδομάδα να επιταχύνει τα σχέδια αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ.

«Πολύ δυνατή χειραψία», είπε ο Τραμπ, καθώς το ζευγάρι χαιρετήθηκε και πόζαρε για φωτογραφίες στο Παλάτι Ακασάκα στο κέντρο του Τόκιο, προτού ο Τραμπ οδηγηθεί στην αίθουσα χορού.

Νωρίτερα, ακούστηκαν να συζητούν για τον εκλιπόντα Ιάπωνα πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε, στενό πολιτικό σύμμαχο της Τακαΐτσι, ο οποίος ανέπτυξε δεσμό με τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, ενώ έπαιζαν μαζί γκολφ για ώρες.

«Ήταν ένας πολύ καλός μου φίλος και ένας πολύ καλός δικός σας φίλος», είπε ο Τραμπ στην Τακαΐτσι καθώς έμπαινε στο παλάτι.

Ο Τραμπ βρέθηκε τελευταία φορά στο παλάτι, μια περίτεχνη κατοικία χτισμένη σε ευρωπαϊκό στιλ, το 2019 για συνομιλίες με τον Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022.

«Επίσκεψη ευγενείας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έτυχε βασιλικής υποδοχής λίγο μετά την άφιξή του τη Δευτέρα, όταν συναντήθηκε με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο στο Αυτοκρατορικό Παλάτι.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην οικία του Αυτοκράτορα Ναρουχίτο, ως «επίσκεψη ευγενείας» στο πλαίσιο των επαφών του στο Τόκιο.

Η συνάντηση ήταν εγκάρδια και φιλική. Οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν μετά από πάνω από μισή ώρα συζήτησης, με τον Τραμπ να αποκαλεί τον αυτοκράτορα «σπουδαίο άνθρωπο».

Σημειώνεται ότι η Ιαπωνία ανέπτυξε έως και 18.000 ενστόλους για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά την επίσκεψη του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων με τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι.

Το μπαστούνι του Σίνζο Άμπε

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η Τακαΐτσι θα χαρίσει στον Τραμπ ένα από τα μπαστούνια του γκολφ του Άμπε, σε μια χειρονομία που αποσκοπεί στην αναζωπύρωση του στενού δεσμού που είχαν δημιουργήσει οι δύο ηγέτες σε γήπεδα γκολφ στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει το σχέδιο.

Μια παρόμοια στενή σχέση με τον ηγέτη του βασικού εταίρου της Ιαπωνίας στον τομέα της ασφάλειας και του εμπορίου θα μπορούσε να βοηθήσει την Τακαΐτσι να ενισχύσει την αδύναμη πολιτική της θέση στο εσωτερικό.

Αν και έχει δει μια αύξηση στην υποστήριξη του κοινού από τότε που ανέλαβε πρωθυπουργός, η κυβέρνηση συνασπισμού της απέχει δύο ψήφους από την πλειοψηφία στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Τραμπ και ο Τακαΐτσι θα επισκεφθούν τη ναυτική βάση των ΗΠΑ στη Γιοκοσούκα, κοντά στο Τόκιο, όπου βρίσκεται το αεροπλανοφόρο USS George Washington, μέρος της ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με επιχειρηματίες στο Τόκιο, προτού ταξιδέψει την Τετάρτη στη Νότια Κορέα. Σε συνομιλίες που θα έχει εκεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να επισφραγίσει μια εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Καμία επιβεβαίωση της συνάντησης από το Πεκίνο

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο είχαν τηλεφωνική συνδιάλεξη στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνάντησης των δύο προέδρων, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Διευθυνόντων Συμβούλων της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «συζητούν επί μακρόν και σέβονται ο ένας τον άλλον», είπε ο Γουάνγκ, αποκαλώντας τη σχέση του Σι με τον Τραμπ «το πιο πολύτιμο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο στις σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου στη Νότια Κορέα την Πέμπτη. Ωστόσο, το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη συνάντηση, όπως μεταδίδει το CNN.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.