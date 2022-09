Συνάντηση της βασίλισσας Λετίθια με την Τζιλ Μπάιντεν στη Νέα Υόρκη - Κομψές και με total white σύνολο

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, και η βασίλισσα της Ισπανίας Λετίθια συναντήθηκαν ξανά, μετά την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β', αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη. Επισκέφθηκαν μαζί το νέο Ιατρικό Κέντρο Irving του Πανεπιστημίου Columbia και μίλησαν για τη επιτακτική ανάγκη συνέχισης της έρευνας με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Έρευνας για τον Καρκίνο» που τιμάται στις 24 Σεπτεμβρίου.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η βασίλισσα της Ισπανίας αναγκάστηκε να φύγει νωρίτερα από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ λόγω του ταξιδιού της στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα Vanitatis, η συνάντηση αυτή ήταν «μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις της χρονιάς στην διεθνή ατζέντα της Λετίθια».

FLOTUS and Queen Letizia heard from clinical trials doctors, nurses and patients on importance of patient diversity in cancer care clinical trials #cancermoonshot #cancercare #cancertreatment pic.twitter.com/FulYyl8yeN