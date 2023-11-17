Συγγενείς θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ συναντήθηκαν σήμερα με τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε ο δικηγόρος που τους εκπροσωπεί, εκφράζοντας την επιθυμία να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος των ηγετών της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Η έρευνα προχωρά», διαβεβαίωσε ο Φρανσουά Ζιμεράι μετά τη συνάντηση, δύο εβδομάδες αφού υπέβαλε στον εισαγγελέα Καρίμ Καν έναν φάκελο εξ ονόματος εννέα οικογενειών θυμάτων. Οι οικογένειες αυτές θέλουν να ασκηθούν διώξεις στην ηγεσία της Χαμάς για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία.

Στο Ισραήλ, 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου και 240 απήχθησαν.

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει κάποιο αίτημα στον εισαγγελέα του ΔΠΔ ζητώντας να διενεργηθεί έρευνα για μια υπόθεση, όμως το δικαστήριο αυτό δεν είναι υποχρεωμένο να ικανοποιήσει το αίτημα. Το ΔΠΔ ξεκίνησε το 2021 έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου στα Παλαιστινιακά Εδάφη, ιδίως για εγκλήματα που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, τη Χαμάς ή άλλες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Ο Καν δήλωσε ότι η εντολή αυτή ισχύει και για τα φερόμενα εγκλήματα που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί στον τωρινό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Όμως οι ομάδες του δεν κατάφεραν να μπουν στη Γάζα, ούτε στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι μέλος του ΔΠΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

