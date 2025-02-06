Οι προετοιμασίες για συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι σε «προχωρημένο στάδιο», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος βουλευτής σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σύμφωνα με το RIA, ο Λεονίντ Σλούτσκι, επικεφαλής της επιτροπής διεθνών υποθέσεων στην κρατική Δούμα, δήλωσε ότι η συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.

«Η δουλειά αυτή απαιτεί σοβαρή προετοιμασία, η οποία -δεν αποκαλύπτω κάποιο μυστικό - είναι αυτή τη στιγμή σε προχωρημένο στάδιο», δήλωσε.

Ο Σλούτσκι αρνήθηκε να κάνει εικασίες για το πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

«Φλεβάρη ή Μάρτη - ας μην κάνουμε υποθέσεις και ας αφήσουμε στους ηγέτες της ευκαιρία να ετοιμαστούν γι' αυτήn με επαρκή και ολοκληρωμένο τρόπο, αλλά θα είναι σύντομα», δήλωσε ο ίδιος σύμφωνα με το RIA.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν δηλώσει και οι δύο ότι επιθυμούν να έχουν μια συνάντηση της οποίας η ατζέντα θα μπορεί να περιλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας καθώς και τη δεδηλωμένη πρόθεση του Τραμπ να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Σλούτσκι δήλωσε επίσης ότι αναμένει πως οι δυο ηγέτες θα μιλήσουν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.