Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ισραήλ.

Την Κυριακή o Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα επικεντρωθεί στο επόμενο στάδιο της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα, σημειώνοντας ότι η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου βρίσκεται «κοντά».

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Νετανιάχου είπε ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί στις «πιθανές ευκαιρίες για ειρήνη» και στον τρόπο τερματισμού της κυριαρχίας της Χαμάς στον θύλακα.

Οι διαπραγματεύσεις για τα επόμενα στάδια του σχεδίου Τραμπ, που έχει στόχο να τερματίσει τον διετή πόλεμο στη Γάζα, συνεχίζονται. Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και τη δημιουργία μιας προσωρινής τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, υπό την εποπτεία ενός διεθνούς «συμβουλίου ειρήνης» και με τη στήριξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας.

«Στο τέλος του μήνα θα έχω πολύ σημαντικές συνομιλίες για το πώς θα εξασφαλιστεί η υλοποίηση της δεύτερης φάσης», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, επισημαίνοντας ότι η πρώτη φάση του σχεδίου βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Η βία στη Γάζα έχει μειωθεί, αλλά δεν έχει τερματιστεί, αφότου ξεκίνησε η εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου. Από την έναρξη της εκεχειρίας, η Χαμάς έχει επιστρέψει όλους τους 20 εν ζωή ομήρους και 27 σορούς, με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατουμένους. Η σορός ενός ακόμη ομήρου παραμένει στη Γάζα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.