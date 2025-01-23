Γάζα: To Iσραήλ σκότωσε μαχητή του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι σκότωσαν έναν μαχητή του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο που ανακοινώνεται επισήμως μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς την Κυριακή.

Ισραηλινή στρατιωτική δύναμη που «επιχειρεί στην περιοχή σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας (…) εντόπισε αρκετούς ένοπλους που αποτελούσαν απειλή», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ένας εξ αυτών έπεσε νεκρός από τα πυρά στρατιωτών. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό, νεκρός είναι ο Άκραμ Ζανούν, μέλος της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαιώνουν ότι θα εφαρμόσουν πλήρως «τους όρους της συμφωνίας για την επιστροφή των ομήρων», αλλά δηλώνουν προετοιμασμένες «για κάθε σενάριο» και προειδοποιούν ότι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για «την εξάλειψη κάθε άμεσης απειλής για τους στρατιώτες». Προειδοποιούν τους άμαχους «να ακολουθούν τις εντολές των IDF και να μην πλησιάζουν τις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.