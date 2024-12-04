Συνάντηση Μελόνι Όρμπαν - Συζήτησαν για Ουκρανία, μεταναστευτικό και δυτικά Βαλκάνια

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι στη Ρώμη με τον Ούγγρο ομόλογό της Βίκτορ Όρμπαν.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, υπογραμμίζεται ότι η Μελόνι συνεχάρη τον Όρμπαν για την επιτυχία της εκ περιτροπής προεδρίας της χώρας του στην ΕΕ, για την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Βουδαπέστης για την ανταγωνιστικότητα, όπως και για το άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Αλβανίας στην Ένωση και την πρόοδο που επιτελέσθηκε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για τη διεύρυνση της ζώνης του Σένγκεν.

Οι δυο πρωθυπουργοί εξέφρασαν, επίσης, ικανοποίηση για τις διμερείς και εμπορικές σχέσεις και τη βούληση περαιτέρω ενίσχυσής τους.

Με αναφορά στο Ουκρανικό τάχθηκαν υπέρ μιας διαρκούς και δίκαιης ειρήνης, η οποία να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, η Τζόρτζια Μελόνι και ο Βίκτορ Όρμπαν δεσμεύθηκαν ότι οι χώρες τους θα συνεχίσουν να στηρίζουν και να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για τη σταθεροποίηση των δυτικών Βαλκανίων και επανέλαβαν την ουσιαστική τους στήριξη στη διαδικασία διεύρυνσης που αφορά τις χώρες της περιοχής.

Σε σχέση με το μεταναστευτικό, στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, υπογραμμίζεται ότι έγινε και πάλι σαφής αναφορά στη βούληση για καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, για ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών, όπως και για καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Οι δυο πρωθυπουργοί εξέφρασαν, επίσης, την κοινή βούληση να επικαιροποιηθεί άμεσα το σχετικό νομικό πλαίσιο, ώστε να αυξηθεί και να διευκολυνθεί η διαδικασία επαναπατρισμών από την ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση του ορισμού που αφορά τις ασφαλείς χώρες προέλευσης. Υπογράμμισαν, τέλος, τη σημασία να αναζητηθούν νέες οδοί για την καταπολέμηση και πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σε εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της πορείας που άρχισε να ακολουθείται με τη συμφωνία της Ιταλίας με την Αλβανία, αναφέρει, τέλος, η ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

